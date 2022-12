Jorge Pulido podrá jugar el derbi aragonés con una férula protectora

El capitán y central de la SD Huesca, Jorge Pulido, podrá jugar este sábado el derbi aragonés de La Romareda (21.00, #Vamos). Lo hará solo tres días después de haber sufrido una fractura en el tabique nasal y deberá usar una férula protectora. Sufrió un aparatoso choque con un jugador del Andorra en la victoria del pasado miércoles y debió ser sustituido en el minuto 72 debido a una rotura que le hizo sangrar profusamente. Con todo, estará presente como también los dos futbolistas que cumplieron un partido de suspensión, David Timor y Gerard Valentín.

Los azulgranas se han entrenado este jueves ya en clave derbi y con sesión de recuperación para los titulares. Estos se han quedado en el gimnasio y, con ellos, Marc Mateu, que no llegará a tiempo a La Romareda después de que se le diagnosticase una lesión muscular en el sóleo. Tampoco estará el máximo goleador de la SD Huesca, Juan Carlos Real, autor del tanto de penalti que dio los tres puntos el miércoles y expulsado a los 88 minutos con roja directa. Mateu y Juan Carlos serán así las principales ausencias de entre los jugadores más utilizados por el técnico Cuco Ziganda.

En las últimas fechas han arreciado los problemas debidos a lesiones y sanciones en el equipo oscense, que aún arrastra algunos de ellos. En Zaragoza no jugará Enzo Lombardo, que ha sufrido una nueva recaída y se ejercita al margen de sus compañeros. Sí se espera a Patrick Soko, que entró en la convocatoria para el choque ante el Andorra pero no disputó ni un solo minuto. Tras retirarse con calambres el día del Eibar se le ha cuidado durante esta intensa semana. El camerunés ha realizado el tramo final del entrenamiento junto al recién llegado Juanjo Nieto, otra ausencia segura puesto que todavía no está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional.

Restará un entrenamiento antes del derbi, ya con todos los disponibles sobre el césped, con el que Ziganda perfilará el once que se mida al Real Zaragoza. Con Jorge Pulido a punto, la duda residirá en si le acompaña de nuevo Rubén Pulido en el eje de la zaga o repite Jérémy Blasco. También se contemplan los regresos de Gerard Valentín y Carrillo, este acompañado por Dani Escriche en la punta de ataque ante la baja de Juan Carlos. El buen momento de Cristian Salvador también le garantiza un espacio en el once, al que también aspira un Joaquín Muñoz que completó buenos minutos ante el Andorra.+

El club azulgrana ha vendido 325 localidades de las 380 que le envío el Real Zaragoza y los seguidores que hayan optado por esta vía se ubicarán en la zona visitante de La Romareda. Este viernes ya no se pondrán entradas a la venta en la tienda del Coso Bajo.