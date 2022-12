La SD Huesca recibe al Andorra en su despedida del año en El Alcoraz

Hace ahora un mes, la SD Huesca marchaba séptima, se acababa de imponer al Villarreal B por 1-0 y gracias a ese resultado veía el ‘play off’ a dos puntos mientras que le sacaba nueve de ventaja al descenso. Ahora, tras cuatro partidos que incluyen la eliminación copera a manos del Juventud de Torremolinos y tres jornadas en las que solo se ha sacado de provecho el 0-0 con el Sporting, las zonas noble y baja han quedado equidistantes, a seis puntos. La situación aún no dejar de ser un bache toda vez que el primer y principal objetivo del curso es no pasar apuros para conservar la categoría, pero, si se quiere cerrar la primera vuelta y el año de una forma tranquila y con las mismas buenas sensaciones previas a la racha actual, sacar el máximo rédito posible a los tres encuentros que restan es prioritario. El primero de ellos será esta tarde en El Alcoraz ante el Andorra (19.00), un recién ascendido que está firmando un destacado debut en Segunda División.

El choque está encuadrado entre la derrota del domingo pasado en Éibar (2-1) y la visita del sábado al Real Zaragoza (21.00). Después, el domingo de la semana que viene, antes de llegar al parón navideño, habrá que desplazarse a Burgos (19.00). Con ese precedente y lo que está por venir, aprovechar el que será el último partido de 2022 en casa para volver a saborear una victoria asoma como algo obligatorio. No en vano, si en un papel se están sintiendo cómodos los oscenses es el de local. Al calor de su afición acumulan 18 de sus 24 puntos.

A la cita, no obstante, no llegan en las mejores condiciones posibles. Más allá del resultado y de su desenlace, con remontada de los vascos en los últimos minutos gracias a un penalti y a un gol en propia, en ambos casos con Rubén Pulido como protagonista negativo, el paso por Ipurua ha dejado secuelas en forma de bajas y de jugadores que no estarán al 100%. Aunque se recupera a Juan Carlos tras cumplir sanción, se pierde por acumulación de amarillas a Timor y Valentín. Además, tampoco entrará en la convocatoria Mateu, que ante el Eibar fue sustituido por problemas físicos y no se ha recuperado (sufre una lesión en el soleo de la pierna izquierda). Por el mismo motivo también fue relevado Soko. El camerunés sí estará en la convocatoria, pero la idea es solo echar mano de él si es necesario.

En una situación similar se encontrarían varias piezas más. De hecho, el entrenamiento de ayer solo fue realizado al completo sobre el césped por Kento, Juan Carlos, Kante, Kevin Carlos, Blasco, Valentín, Villar, Anglada, Sielva, Euse, Vilarrasa, Tomeo, Manu Rico y Juanjo Nieto, el lateral derecho firmado el lunes. El resto, por precaución, solo realizaron la parte táctica y de estrategia.

Con respecto al último encuentro Ziganda se va a ver obligado a rotar en el once en la mayoría de los casos más por obligación que pensando en el compromiso de La Romareda. El principal quebradero de cabeza son los extremos. El único que se encuentra en plenas condiciones es Joaquín. Aunque el técnico no descarta emplearlo a pie cambiado por la izquierda, lo natural sería que jugase en la derecha. Para el otro lado, sin Mateu, un fijo y hombre esencial en las acciones a balón parado, las opciones pasan por recolocar a Escriche, algo que ya se hizo frente al Alavés en Mendizorroza, para que Juan Carlos recupere su sitio en la mediapunta, o confiar en alternativas como Manu Rico y Vilarrasa. También podría haber novedades en el eje de la defensa, en la medular y en la punta del ataque.

Enfrente, el Andorra acumula tres puntos más que el Huesca y se presenta también con un precedente doloroso, la derrota en el añadido con el Cartagena del domingo (0-1). Como ya se apreció en el amistoso que enfrentó a ambos conjuntos en el Pirámide en pretemporada (3-1), los de Eder Sarabia son un equipo en el que prima la posesión del balón. En El Alcoraz se va a vivir todo un choque de estilos.

SD Huesca-FC Andorra

SD Huesca: Andrés, Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Miguel, Joaquín, Kento, Salvador, Escriche, Juan Carlos y Kevin Carlos.

FC Andorra: Lizoain, Álex Pastor, Alende, Mármol, Vilà, Hevel, Marc Aguado, Sergio Molina, Germán Valera, Almpanis y Bakis.

Árbitro: Guzmán Mansilla (Comité Andaluz).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 19.00.