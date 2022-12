La SD Huesca, obligada a rotar ante el Andorra

Cuco Ziganda planeaba introducir jugadores de refresco en la visita del Andorra del miércoles (19.00), el duelo enclavado entre la derrota del domingo en Éibar (2-1) y el cruce del sábado con el Real Zaragoza en La Romareda, y lo cierto es que en algunos casos no le va a quedar otro remedio. El paso por Ipurua, al margen del resultado y de cómo se produjo -sufriendo una remontada en los últimos minutos-, dejó secuelas en forma de sanciones y lesiones. Por el primer motivo no podrán jugar ante los del Principado Valentín y Timor, que vieron la amarilla y cumplieron ciclo. Por el segundo, apuntan a no estar disponibles Soko y Mateu.

El camerunés tuvo que dejar en el descanso su sitio a, precisamente, Valentín y el valenciano fue sustituido por Joaquín en el 67’. De los dos es Soko el que presentaría una dolencia más complicada, aunque también Mateu podría no ser forzado atendiendo a la rápida concatenación de partidos de esta semana. Los dos, como el resto de los que habían sido titulares, se limitaron este lunes a trabajar en el gimnasio y no pisaron el césped, sobre el que sí entrenaron a las órdenes de Cuco Ziganda y ante la mirada del director deportivo Ángel Martín González los suplentes y Juanjo Nieto, el último fichaje.

Más allá de que pueda haber jugadores a los que se les de cierto respiro -en la última jornada disputada entre semana, la de la Ponferradina, se introdujeron siete novedades- el recambio más probable para Timor sería Kento, al que en Éibar sacó del once, y las otras alternativas serían las de Sielva o Tomeo. Más delicada es la situación en los extremos, sin Valentín y si Mateu y Soko no están en condiciones de actuar, solo quedaría sano Joaquín, toda vez que Lombardo ya no entró en la convocatoria del pasado fin de semana al reaparecer las molestias que le vienen persiguiendo desde el verano.

Lo más probable es que el malagueño actuase por la banda derecha, lo que dejaría la incógnita en la izquierda. Con la vuelta de Juan Carlos a la delantera después de haber cumplido sanción, Escriche podría ser recolocado en ese flanco, lugar en el que lo que va de curso han tenido minutos Vilarrasa y Manu Rico.

Para despejar interrogantes la SD Huesca solo va a tener un entrenamiento más. El equipo está citado el martes a las 10.30. De cara al derbi aragonés, el número de sesiones previas también será de dos, el jueves a las 10.30 y el viernes a las 16.00, siempre en el Pirámide.