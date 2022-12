Eibar-SD Huesca: el primer test de una semana de alta intensidad

Es un entrante a la que va a ser la tercera y última tanda de tres partidos en una semana de la temporada con aspecto de plato fuerte. La SD Huesca visita al Eibar a partir de las 18.30 antes de que el miércoles reciba al Andorra en El Alcoraz (19.00) y de que el sábado siguiente se mida al Real Zaragoza en La Romareda (21.00). Tanto los vascos como los del Principado se encuentran en estos momentos por delante de los oscenses en la clasificación, mientras que el duelo aragonés ya se sabe que conlleva una rivalidad especial.

Vencer en Ipurua sería todo un empujón de cara a los siguientes choques, más si se tiene en cuenta la mala trayectoria de los de Ziganda a domicilio y el hecho de que en sus últimos encuentros los resultados no hayan sido los mejores. Solo se han impuesto una vez como visitantes, el 0-1 en Oviedo, y en el computo global arrastran tres careos sin ganar. Ante el Juventud de Torremolinos en la Copa del Rey cayeron en la tanda de penaltis y después perdieron con el Tenerife (0-2) y no pasaron del 0-0 con el Sporting en casa. La situación en la tabla, con 24 puntos en 17 jornadas, es tranquila respecto al descenso y permite mirar con ambición al ‘play off’, opción para la que sería necesario darle un empujón a los marcadores.

El cruce con los asturianos de la semana pasada le sirvió al Huesca para recuperar la fortaleza defensiva que viene exhibiendo este curso -ya son diez porterías a cero-, pero no despejó las dudas sobre su capacidad ofensiva. La estadística solo le concedió un tiro a puerta y lo cierto es que en las últimas cuatro jornadas únicamente ha cantado un gol, el de Mateu de falta directa en el 1-0 con el Villarreal B.

Ziganda viene trabajando este aspecto desde tiempo atrás. Esta semana ha incidido en los centros laterales, en la salida del balón y en jugar con pocos espacios. No es para menos, en Ipurua tendrá la baja de la que es su principal arma ofensiva, Juan Carlos Real, sancionado por acumulación de amarillas. Es el pichichi del equipo, con tres dianas, y el que más veces ha disparado entre los tres palos, seis. Cómo cubrir su ausencia sería la principal duda del técnico, que tiene muy definido el once que planteará de inicio. Manu Rico es la que considera la opción más natural, pero tampoco cabe descartar otras como Escriche, que arrancó la campaña siendo el titular en ese puesto, Villar, Kento o incluso Sielva, recuperado de una lesión en un muslo y que se mide al equipo desde el que llegó cedido a ElAlcoraz el pasado verano. Además, podrían regresar Valentín, al extremo derecho, y Carrillo, a la punta del ataque. Ambos, en la última cita ya dispusieron de los últimos diez minutos como primer paso tras dejar atrás unas roturas musculares.

El equipo partió ayer rumbo a Durango, donde pernoctó, con la única ausencia por lesión de Lombardo, que vuelve a tener molestias. Euse y Anglada se quedaron en tierra por decisión técnica.

Enfrente, el Huesca se va a encontrar a un oponente que aún no sabe lo que es perder en Ipurua. Allí ha ganado en cinco ocasiones y ha empatado en tres. La temporada pasada, en la que como el Huesca fue un recién descendido, no logró por muy poco el regreso a Primera y en ésta no ceja en su empeño. Mantiene al entrenador, Gaizka Garitano, y a parte importante de la plantilla como Stoichkov, su principal amenaza con cinco dianas. Ahora mismo, con tres puntos más que los oscenses, se encuentra al acecho de la zona noble, en la que se ha mantenido durante gran parte del curso y de la que se cayó tras su tropiezo con el Cartagena (2-1) en su último duelo. El resultado cortó una racha de cinco compromisos sin perder en los que, de todos modos, no fue capaz de superar a los púgiles de mayor peso.

Posibles alineaciones

SD Eibar: Luca; Tejero, Berrocal, Correa, Imanol, Sergio Álvarez, Matheus, Corpas, Javi Muñoz, Stoichkov y Blanco Leschuk.

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Gerard Valentín, Kento, Cristian Salvador, Marc Mateu; Escriche y Carrillo.