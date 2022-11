La SD Huesca regresa a un lugar seguro

Dos derrotas, en Copa contra el modesto Juventud de Torremolinos y en liga con el Tenerife, han frenado el crecimiento de una SD Huesca que daba pasos firmes hacia la regularidad desde la fortaleza defensiva y el acierto goleador. Unos principios que visten el trabajo de Cuco Ziganda y que se resienten a domicilio, donde los números contrastan con los que los azulgranas lucen como locales. 20 días después, regresan a El Alcoraz para medirse este viernes con el Sporting de Gijón (21.00, Vamos), recuperar el ritmo y acercarse a la versión que ha sumado allí 17 de los últimos 21 puntos en juego.

El doble traspié que, entre tanto, ha sufrido el Huesca le ha sorprendido en un periodo de cierta transición. Los azulgranas acusan las bajas de dos de sus jugadores más determinantes, Gerard Valentín y José Ángel Carrillo, que cayeron lesionados en el duelo con el Villarreal B y pueden regresar a la convocatoria, y van recuperando futbolistas que han de alcanzar todavía su mejor tono, casos de Enzo Lombardo, Joaquín Muñoz, Rubén Pulido o Escriche. A la espera de unos y de otros, encaran la recta final de la primera vuelta, cinco encuentros en los que se definirá en qué momento llegan los de Ziganda al ecuador navideño mientras se van rearmando de forma paulatina.

Esta semana, corta por obligaciones del calendario, Carrillo y Valentín se han sumado a los entrenamientos. La puesta a punto de ambos se realiza con mimo y no se quieren tomar excesivos riesgos, por lo que no parece probable que sean titulares. Soko volvería así a ocupar la banda derecha y se abriría un nuevo abanico para una delantera que se reveló inoperante en el Heliodoro. Kevin Carlos no ha aprovechado sus dos últimas oportunidades y Kanté se quedó sin minutos ante Juventud y Tenerife. Así, cabe la opción de que el nueve sea Escriche en busca de una vuelta a esta línea, que tampoco olvida a Juan Villar.

En el medio, el Huesca va a acusar en las próximas semanas la ausencia de Óscar Sielva, con una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda. Se reducen así las variantes de Cuco Ziganda para el doble pivote, en el que se han asentado Kento Hashimoto y Cristian Salvador, que se enfrentará a su anterior equipo. Pablo Tomeo ha perdido relevancia en las últimas jornadas y el equipo se sujeta a esta parcela del campo para volver a ser el que fue en dos de sus versiones más acabadas, las victorias ante Las Palmas y Villarreal B. Para morder y repartir juego. También para recobrar la fiabilidad defensiva extraviada con los cuatro goles recibidos en Torremolinos y Tenerife.

Atrás, Jérémy Blasco se postula como alternativa a Rubén Pulido, que pertenece al grupo de futbolistas que persiguen la excelencia después de un periodo en el dique seco, en su caso de un mes. Volverá a la citación San Román, ya restablecido, y los azulgranas se afilan los colmillos para recuperar el aliento y asentarse en las coordenadas en las que han sumado cinco de las seis victorias de lo que va de temporada y hacer frente a un Sporting de Gijón que les pisan los talones, un punto por detrás. Los asturianos, después de sufrir la pasada temporada y de salvarse desde la llegada de Abelardo al banquillo, presentan a los exazulgranas Pablo Insua, Christian Rivera y Cristo González.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Florian Miguel, Kento, Salvador, Soko, Marc Mateu, Juan Carlos y Escriche.

Sporting de Gijón: Mariño; Guille Rosas, Izquierdoz, Insua, Cote, Rivera, Zarfino, Otero, Cristo González, Queipo y Campuzano.

Árbitro: Caparrós Hernández (Comité Valenciano).

Estadio: El Alcoraz (21.00, Vamos).