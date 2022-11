Valentín y Carrillo apuran sus opciones de estar ante el Sporting con la SD Huesca, aunque no lo tienen fácil

No es algo sencillo, entre otras cosas porque tampoco se les quiere forzar, pero Valentín y Carrillo apuran sus opciones de poder, al menos, regresar a una convocatoria el viernes en la visita del Sporting (21.00). Si no lo logran y no hay complicaciones, su reaparición debería ser ya la próxima semana en el desplazamiento a Eibar. Ambos volvieron a ejercitarse con sus compañeros el martes después de haberse pedido los dos últimos partidos por unas roturas musculares -al menos durante los quince minutos abiertos para la prensa- y lo mismo sucedió este miércoles. No fueron ejercicios exigentes, principalmente rondos, y muy atentos a ellos estuvo Carcedo, el readaptador. Sin embargo, interactuaron sin problemas con el resto del equipo, que, a excepción de Sielva, al que se le ha diagnosticado una lesión en el muslo izquierdo, trabajó al completo sobre el césped del Pirámide. Quien sí tiene más opciones de regresar a la convocatoria es Miguel San Román, una vez solventados los problemas en una rodilla que le dejaron en tierra la semana pasada.

La sesión fue de tono táctico y en ella Ziganda ensayó lo que quieren que sus hombres realicen ante los asturianos, si bien esta parte, como es constumbre, fue ya a puerta cerrada. El técnico navarro podría realizar cambios en la alineación después de que el rendimiento del bloque en el 2-0 sufrido en Tenerife no fuese el mejor. Los sustitutos de Carrillo y Valentín fueron Kevin Carlos y Soko, ninguno de los dos destacó. Para el primero las alternativas son tres, Escriche, Villar y Kanté, y para el segundo el relevo sería Joaquín.

También podría haber modificaciones en la defensa para regresar a la que dio buen resultado en las últimas victorias con el VillarrealB y Las Palmas. Ello implicaría que al cuarteto en el que son fijos Ratiu, Jorge Pulido y Florian Miguel regrese Jeremy Blasco en detrimento de Rubén Pulido, que en el Heliodoro Rodríguez López regresó tras haber estado cuatro jornadas sin actuar por molestias físicas y que no está al 100%.

Otra demarcación susceptible de ser modificada es la de mediocentro. Después de haber experimentado con varias combinaciones, la dupla Kento-Salvador da la impresión de haberse vuelto sólida. Sin embargo, en Canarias su rendimiento fue muy plano y no logró generar juego. Timor, único jugador de campo del que Ziganda ha echado mano en todas las jornadas, y Tomeo, que ha perdido peso en sus preferencias, son las otras dos opciones.