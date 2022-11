Semana intensa en la SD Huesca, el jueves junta de accionistas y el viernes visita del Sporting

La SD Huesca arranca una semana que va a tener puntos de atención tanto sobre el césped como a nivel institucional. Con la derrota ante el Tenerife del sábado por 2-0 aún reciente -tropiezo que se suma al anterior, la eliminación en la Copa del Rey frente al Juventud de Torremolinos-, tras guardar descanso ayer, la plantilla comienza este lunes a preparar la visita del Sporting del próximo viernes (21.00). Un día antes, se habrá producido la junta general ordinaria de accionistas en la que se conocerán al detalle las cuentas de la última temporada y se aprobarán las de la actual. La cita es en la Cámara de Comercio de Huesca a las 19.00 y a ella pueden asistir aquellos que acrediten poseer al menos siete acciones o que actúen como representantes de un agrupamiento de un mínimo de esa cantidad de títulos.

A este respecto, en septiembre el director general, Josete Ortas, ya avanzó cuál es la situación financiera de la entidad, que pasa por un periodo de reajustes. Aunque hay dinero en caja, de un último presupuesto de 24 millones de euros, se va a pasar a otro de doce. Se asume que habrá pérdidas y lógicamente se ha visto afectado el límite salarial. El ejercicio 2021-22 se cerró con 19,775 millones de euros disponibles para el pago de la plantilla deportiva y el actual se abrió con 8,1 que en realidad, descontando aportes como el fondo CVC, es de 6,3, cifra que se ha sobrepasado a pesar de la salida de algunas de las fichas más altas y de haberse realizado rebajas salariales.

Para digerir la contracción fruto de la caída de los ingresos por derechos de televisión, de 45 millones de euros en Primera División a seis, y de ya no contar con la ayuda al descenso, se ha elaborado un plan a tres años del que en el primero se han acometido el 70% de las acciones. La idea es que en el segundo la situación esté más equilibrada y que en el tercero se recupere la rentabilidad. Ha habido rebajas salariales en todas las áreas del club, deportivas y no deportivas y también se ha reducido el personal en plantilla con salidas que no se han cubierto. Actualmente hay alrededor de 40 trabajadores.

Por su parte, Ziganda y los suyos deberán trabajar para volver a la senda de los triunfos y recuperar la confianza. Los azulgranas ofrecieron un mal partido en Tenerife en el que especialmente se mostraron inofensivos en ataque confirmando la tendencia que se venía haciendo notar desde jornadas atrás. A su favor juega el hecho de regresar a El Alcoraz, donde acumulan siete partidos sin perder con dos empates y cinco victorias en los que solo han recibido un gol.

Se han programado cuatro entrenamientos en los que habrá que comprobar si alguna de las cuatro bajas en el Heliodoro Rodríguez López se recupera a tiempo. Se confía en que así sea con San Román, Sielva es una interrogante y más complicado parece los de Carrillo y Valentín. Enfrente estará el Sporting, undécimo clasificado con un punto menos que el Huesca cuyo resultado más reciente es un 2-2 con el Leganés. Como visitante, solo ha logrado una victoria, un 1-3 con la Ponferradina, pero se ha mostrado correoso con cuatro empates.