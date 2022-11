La SD Huesca levanta el pie

La derrota de Tenerife (2-0), unida a la anterior en la Copa el Rey ante el Juventud de Torremolinos, ha ralentizado el crecimiento que la SD Huesca había mostrado y que alcanza su grado de ebullición en el rendimiento como local en El Alcoraz. El técnico Cuco Ziganda avanza en la búsqueda de un equipo base que cada vez adquiere rasgos más reconocibles, pero todavía no es un equipo bien articulado a la hora de atacar y tiene de momento poca capacidad de reacción cuando se pone por debajo en el marcador, como volvió a suceder en el Heliodoro Rodríguez López. Los azulgranas acusan la ausencia de Gerard Valentín y Carrillo pero van recuperando poco a poco a todos sus futbolistas.

El entrenador navarro, que se marchó descontento del partido del sábado (“lloros, los justos”, señaló), sigue cincelando el equipo con el que quiere competir después de que se haya dejado atrás la natural rotación del primer tercio de la liga. Los cambios no funcionaron ni ante la Ponferradina fuera de casa ni en la Copa, y el once que se puso en liza en Tenerife, con las piezas que están rindiendo mejor, tampoco compitió como se esperaba. Más allá de dos bajas tan sensibles, el Huesca no funcionó en ninguna de sus líneas y volvió a mostrar lagunas con balón y errores defensivos que, aunque no han predominado, han costado puntos.

En ese sentido, los encuentros de Ponferrada y Tenerife han ofrecido la cara más apagada del equipo. En el Heliodoro, los de Cuco Ziganda tuvieron más posesión de balón (54%) que los locales, pero solo la tradujeron en dos lanzamientos a puerta. Dos ocasiones claras, una de Juan Carlos en la segunda mitad y otra de Timor en los últimos compases y con la derrota ya segura, fueron el escaso fruto de este dominio irreal. Los anfitriones atacaron más y mejor, sobre todo en el segundo tiempo; en total, realizaron diez lanzamientos a portería con seis de ellos entre palos. El buen ejercicio de la zaga en el primer periodo se terminó quebrando y el Huesca se disolvió sin que su pareja de pivotes, Kento y Salvador, pudiesen construir y dar alas a extremos y puntas.

Soko y Kevin Carlos fueron los elegidos para ocupar los lugares de Valentín y Carrillo, respectivamente, y el tercero relevo fue el de Rubén Pulido en su regreso al centro de la defensa después de un mes fuera de los planes de Cuco Ziganda por lesión. El madrileño es otro de los futbolistas que se han ido sumando a la disciplina azulgrana y que, por tanto, siguen necesitando rodaje para alcanzar su punto óptimo de forma. La mejor noticia de las últimas semanas y que enmarca las decepciones ante Tenerife y Juventud de Torremolinos, se ciñe a la vuelta de los futbolistas que van superando lesiones.

El propio Rubén Pulido, Dani Escriche, Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo añaden profundidad a los recursos del Huesca. Entre las dos últimas citas oficiales, los azulgranas han utilizado a 22 jugadores; todos los disponibles salvo los lesionados Valentín y Carrillo, el defensa Jérémy Blasco y el delantero Abou Kanté.

A cinco jornadas para el final de la primera vuelta, los oscenses se encuentran en un periodo de transición hacia el afán de que todos los futbolistas estén disponibles. A los problemas físicos de Valentín, que había participado en todos los compromisos de la liga hasta Tenerife, y Carrillo, se suman los de Miguel San Román y Óscar Sielva. En diciembre se podría contar con todo el plantel para alcanzar el ecuador con mejores sensaciones.