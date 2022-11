Juan Carlos: “Si no juegas al 100%, cualquiera te pasa por encima”

“Todos los equipos tienen la ilusión de ir pasando ronda, por eso caer a la primera fue un palo que duele, pero que se debe olvidar rápidamente porque ya llega el viaje a Tenerife y lo realmente importante, la liga". Juan Carlos Real expuso este miércoles el sentimiento del vestuario de la SD Huesca tras "el pequeño traspié" que supuso el domingo pasado la eliminación en la Copa a manos del Juventud de Torremolinos, un Segunda RFEF. En el equipo se quiere pasar página rápido y para ello se considera que lo mejor sería obtener un buen resultado el sábado en el Heliodoro Rodríguez López (18.30), pero también es consciente de que de lo sucedido en tierras malagueñas hay que sacar conclusiones y enseñanzas. La principal es que "si no juegas al 100% cualquiera te pasa por encima". "Si analizas el resto de eliminatorias, hubo muchos equipos a los que les costó un mundo y también hubo derrotas de conjuntos de Primera, los rivales de otra categoría aprietan mucho y hay que adaptarse a la competición", comentó.

En Tenerife y en lo que resta antes del final de la primera vuelta y del parón navideño, los azulgranas deben "mantener el nivel en muchas facetas y dar un paso más en otras". "Llevamos una buena línea, tenemos un estilo marcado, somos un grupo comprometido, que trabaja día a día y que está ilusionado por seguir dando caña", afirmó.

El Huesca marcha séptimo, a dos puntos del ‘play off’, su mejor posición. Enfrente, tendrá al 15º, un bloque que no obstante es sólido en su casa. "El Tenerife mantiene a muchos jugadores y al cuerpo técnico de la temporada pasada cuando se quedó a un paso del ascenso, es difícil estar siempre bien y su comienzo no ha sido bueno, pero es un gran equipo y es complicadísimo vencer allí", advirtió Juan Carlos, quien de todos modos apuntó que "hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera, como visitantes hemos merecido más".

El choque será especial para él porque vuelve a un sitio del que guarda "grandes recuerdos". Allí jugó en la segunda mitad de la 2014-15 y en la 2017-18 siendo importante como lo es ahora en su cuarta campaña en el Huesca. "He tenido aquí momentos malos y por eso ahora valoro esta situación", dijo el máximo goleador azulgrana, autor de tres tantos. La relevancia que ha adquirido no le hace despegar los pies del suelo. "Aunque ahora juegue asiduamente, no puedo pensar que va a seguir siendo así siempre, tengo que seguir manteniendo el listón alto", se marca como tarea.