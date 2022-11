Dos grandes incógnitas que despejar en el once de la SD Huesca

Dejando de lado el paréntesis de la Copa del Rey, en el que Ziganda apostó de inicio por una alineación con muchos jugadores poco habituales que no salió bien, todo hace indicar que el próximo sábado, en el que la SD Huesca retomará la liga visitando al Tenerife (18.30), al equipo titular regresarán los pesos pesados para conformar un once muy similar al visto en las dos últimas victorias, las de los 1-0 con Las Palmas y el Villarreal B. No podrá ser exactamente el mismo porque Carrillo y Valentín no estarán disponibles. Ambos sufrieron una roturas musculares en el cruce con el filial castellonense, ya se ausentaron el domingo en la eliminatoria fallida con el Juventud de Torremolinos y, aunque ya realizan carrera continua sobre el césped, aún es pronto para que reaparezcan.

Sus bajas dejan vacantes las plazas de extremo derecho y punta. Sin Valentín, Ziganda pierde a una de sus soluciones más recurrentes. No en vano, hasta ahora no se había perdido ningún partido. Arrancó el curso como revulsivo en las segundas parte y en las últimas jornadas se había asentado entre los primeros espadas. Suma un gol, ha repartido dos asistencias y es el que más veces ha tirado entre los tres palos, cinco. Su momento de forma era el óptimo y se estaba mostrando como un estilete por su banda gracias a su capacidad de desborde con el balón en los pies.

La alternativas principales son Soko y Joaquín. El primero es al que Valentín adelantó para ser titular y el que le ha sustituido después cuando ha sido necesario. Su trayectoria ha sido la contraria. Comenzó muy bien el curso, ágil, veloz y con confianza, pero después no ha sido capaz de destacar. Ha ido experimentando pequeñas molestias y en Torremolinos tuvo que ser sustituido por problemas físicos de los que está repuesto.

Joaquín reapareció en la Copa después de haber estado en el dique seco tres meses por una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Jugó los veinte minutos finales del segundo tiempo y la prórroga. Tuvo un mano a mano que no resolvió bien y en la tanda de penaltis falló su lanzamiento. El anterior partido oficial en el que había jugado era el del 0-0 de la primera jornada con el Levante.

Para la delantera, el abanico natural es mucho más amplio. Carrillo, si bien, fruto de una tardía incorporación, no debutó hasta la sexta jornada, en las siete últimas había actuado en todas siendo titular en cinco y consiguiendo dos dianas. Nunca ha jugado un partido al completo y su sustituto en todas las ocasiones, salvo en una, siempre ha sido Kanté.

Esta situación, de todos modos, no le asegura nada al ex del Fuenlabrada, que lleva dos tantos y que en los últimos nueve encuentros, Copa incluida, solo ha formado parte del once una vez. En ese periodo, Kevin Carlos se ha visto en esa circunstancia tres veces, la última en Torremolinos. El canterano, que acumula una diana, no obstante no se ha levantado del banquillo en las cuatro jornadas más recientes.

En esos choques el que sí se ha calzado las botas ha sido Escriche, en su regreso tras un mes de baja por un esguince de rodilla. En Torremolinos lo jugó todo y cantó su primer tanto del curso. También lo hizo Juan Villar, el cuarto en discordia. De los fichajes llegados este verano es el que menos relevancia está teniendo. Al margen de la Copa, en la que salió en la segunda parte, solo acumula 29 minutos en tres partidos.

Rubén Pulido se alista

Para decantarse, Ziganda comenzó este miércoles a realizar pruebas en el entrenamiento que se desarrolló finalmente en el Pirámide. Se había programado en El Alcoraz, pero se optó por cambiar la ubicación para preservar el césped. Al grupo se sumaron varios jugadores cuyo concurso estaba en duda. Juan Villar, que en la sesión anterior, la del lunes, se había quedado en el gimnasio fue uno más al igual que Lombardo. También Sielva, que había trabajado entonces a menor ritmo. Rubén Pulido, ausente en las últimas tres convocatorias por problemas físicos, se ejercitó con normalidad. Sobre el que no se despejó la incógnita es San Román. El meta, que solo pudo jugar una parte en Torremolinos, tiene líquido en una rodilla y no salió al césped. Si no se recupera, en la convocatoria entraría Miguel Ángel Sanz, del filial. Al equipo aún le quedan dos entrenamientos más antes de volar el viernes a Tenerife.