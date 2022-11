Los imprescindibles de la SD Huesca

A Cuco Ziganda no se le puede achacar que no haya intentado darles un descanso, pero lo cierto es que desde que empezó la temporada invariablemente ha acabado recurriendo a ellos, incluso en los días en los que no había juzgado necesario incluirlos en el once inicial. Solo las causas de índole mayor los ha alejado del césped en alguna ocasión y no en todos los casos. El sexteto de imprescindibles de la SD Huesca lo componen Andrés, Ratiu, Mateu, Valentín, Escriche y Timor, aquellos que siempre que han estado disponibles han jugado. Hay otros que, a pesar de las rotaciones que ha venido realizando el técnico, se les acercan, pero en sus casos sí que aparece algún día en el que pudiendo haber actuado no lo han hecho. Jorge Pulido, por ejemplo, no entra en el listado por muy poco; se quedó inédito por decisión técnica en el 1-1 con el Racing. En la liga Kento, Juan Carlos y Kanté se encuentran parejos con el capitán, pero a diferencia de él, no se quitaron el chándal el domingo en la eliminatoria copera con el Juventud de Torremolinos resuelta desfavorablemente en la tanda de penaltis tras un 2-2.

Ante un rival de Segunda RFEF, Ziganda optó por arrancar con los menos habituales. De sus hombres de cabecera, solo Timor y Escriche fueron incluidos en la alineación, pero, ya fuese por el bajo rendimiento de los elegidos o por los problemas físicos, los otros tres miembros disponibles del sexteto les acabaron acompañando. Andrés tuvo que suplir tras el descanso bajo los palos a San Román, lesionado. También de cara a la segunda parte Mateu recogió el testigo de Manu Rico y ya en la prórroga Ratiu ocupó el sitio de Soko, con molestias musculares. Valentín, lesionado, vivió el primero de los compromisos en los que va a ser baja en las próximas semanas.

El carrilero, que ante el Villarreal B sufrió una rotura muscular, Andrés y Timor son los tres que han actuado en las quince jornadas de liga celebradas. El portero, que no se ha perdido ni un minuto, está siendo un seguro siguiendo la estela que ya marcó en el ejercicio anterior. Con él se suman nueve porterías a cero y es el cuarto cancerbero con más paradas de la competición, 36. A Timor le ha beneficiado su polivalencia. El hecho de que Ziganda lo pueda emplear tanto en la medular como en la defensa facilita su concurso. Siempre ha sido titular salvo con el Oviedo, Las Palmas y el Villarreal B, careos en los que recogió el testigo de un compañero en las segundas partes. Valentín comenzó siendo un revulsivo, pero finalmente adelantó a Soko en las preferencias de Ziganda adquiriendo un papel protagonista a raíz del 0-0 en Granada. Se le quiso dosificar con el Racing (0-0) y en Ponferrada (1-0), pero en esos choques se le reclamó para el tramo final.

Hasta el desplazamiento a Torremolinos, Ratiu había sido siempre titular y llevaba acumulados en las piernas todos los minutos desde la cuarta jornada, la de la goleada al Ibiza (3-0), con la excepción del 1-0 con el Leganés en El Alcoraz en el que no estuvo presente al estar concentrado con su selección, Rumanía. Una semana antes, en la derrota con el Alavés (2-1), el ausente había sido Mateu por molestias musculares. El extremo valenciano, además de en la Copa, solo no ha jugado de inicio una vez, ante la Ponferradina. Sin embargo, en El Toralín acabó calzándose las botas para la última media hora.

Escriche, autor de un tanto en la Copa, tampoco sabe lo que es ver un partido en el banquillo de principio a fin, si bien su participación hasta la fecha ha sido menor. Un esguince de rodilla, motivo por el que aún luce un vendaje en la articulación, le dejó en el dique seco durante cinco partidos después de que en los seis primeros siempre hubiese escuchado el pitido inicial en el rectángulo de juego y a su vuelta, aunque en la liga aún no ha recuperado ese estatus -solo fue titular en Ponferrada- Ziganda siempre ha echado mano de él.

Ensayo en El Alcoraz

La SD Huesca comenzará el miércoles a preparar la visita del próximo sábado al Tenerife (18.30). Los azulgranas, que guardaron descanso este martes, están citados en El Alcoraz a las 10.30. Tras la eliminación en la Copa, en el entrenamiento del lunes Villar se limitó a trabajar en el gimnasio, mientras que San Román y Sielva solo realizaron bicicleta estática y estiramientos.