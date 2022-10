Cuco Ziganda: “Nos enfrentamos al equipo más completo de Segunda con diferencia”

Cuco Ziganda espera extraer el perfil más competitivo de su SD Huesca para hacer frente este sábado al líder de la Segunda División, la UD Las Palmas (16.15, LaLiga SmartBank TV). Al que, en palabras del técnico azulgrana, es el conjunto más completo de la categoría puesto a que su querencia por el buen fútbol ha sumado la fiabilidad defensiva. El mismo valor del que hace gala su equipo, que espera contar con los jugadores que han atravesado molestias físicas durante la semana y también con Rubén Pulido, que se perdió la cita en Miranda de Ebro por este mismo motivo.

Se atisba un choque de estilos, y el navarro ha reconocido que la propuesta que maneja es diferente a la del conjunto de García Pimienta: “Tratamos de adaptarnos a los jugadores y de sacar partido a las fortalezas que podemos tener en el plano defensivo, siendo conscientes de que no debemos renunciar a una mejora”, ha valorado este jueves en la sala de prensa de El Alcoraz.

Entiende que la forma de juego de los canarios sea distinta, “si tienes a Viera o Sandro y las lanzas por arriba se van del campo. Sacan su calidad. Igual Carrillo o Kevin se sienten cómodos con otra forma de juego. Tenemos unos fundamentos defensivos que se están viendo y otros depende. En Miranda hasta el gol de ellos en el segundo tiempo me gustó mucho el equipo. Nos gustaría tener más minutos así. Si en bloque medio estamos bien, se trata de que seamos capaces de tener la pelota. Ser más completos y no encasillarnos en un modelo”, ha valorado.

Se avecina otra semana de tres partidos, con Las Palmas, Ponferradina y Villarreal B como rivales, y Ziganda quiere contar con el mayor número posible de efectivos en plenas condiciones, “aunque a última hora te puedes llevar una pequeña sorpresa como nos pasó con Rubén Pulido en Miranda. Son sobrecargas y ya iremos valorando que el martes llega rápido pero antes tenemos una gran prueba el sábado”.

La UD Las Palmas encadena una racha extraordinaria de partidos sin perder y “han empezado en la misma dinámica, se les ve que encajan jugadores y entrenador. Se han reforzado muy bien. Siempre han jugado muy bien y además se han ajustado atrás. Va a ser una gran prueba para nosotros”. A Ziganda le gusta ser “respetuoso con todas las propuestas. Si uno va a Las Palmas sabe a lo que va. Hay entrenadores muy marcados y otros que se adaptan a las plantillas o a su filosofía y a la del club. La de ellos es muy clara de fútbol, con un jugador que disfruta con la pelota. Históricamente han jugado muy bien y han tenido problemas al defender. Ahora son con diferencia el equipo más completo de Segunda, por delante de los tres recién descendidos”.

El técnico no vio “falta de tensión” en los peores minutos sufridos frente al Mirandés e insiste en que “la igualdad es máxima para perder o ganar, a nadie le sobra nada. Cuesta imponer el estilo y no hay tanta superioridad. No estamos en una fase completa de juego. Tampoco los rivales. Tenemos que hacer un partidazo si queremos tener opciones”. En busca, por ejemplo, de una pareja de mediocentros fija que todavía no se ha asentado porque no “termina de ver” el navarro a aquellos dos futbolistas “que nos den un sentido más completo a la dinámica del juego”.