La SD Huesca mima la preparación para la visita de Las Palmas

El calendario está a punto de superar su primer tercio y el paso de los partidos y de los entrenamientos se empieza a hacer notar en un tramo de la competición en el que las jornadas se suceden con rapidez. Después de que hace dos semanas se tuviesen que afrontar tres partidos, en los que la SD Huesca sumo cinco puntos, el sábado que viene con la visita de las Las Palmas a El Alcoraz (16.15) arrancará otra tanda idéntica. A ese duelo le seguirán el cruce a domicilio con la Ponferradina del martes (16.15) y el recibimiento cuatro días después al Villarreal B (18.30). Van a ser compromisos que darán una imagen exacta del estado actual del equipo, que acumula seis partidos sin perder con dos victorias y cuatro empates, y especialmente representa todo un reto el primero. Los canarios son los líderes invictos, hincarles el diente sería una declaración de intenciones. Al respecto, Ziganda está mimando su preparación en los aspectos físicos y tácticos como se pudo ver este martes en el primer entrenamiento previo apuntando también a los dos cruces posteriores para los que, con el desplazamiento en autobús al Bierzo de por medio, el tiempo de preparación se verá reducido.

En el anterior ciclo de tres jornadas seguidas participaron veinte azulgranas. Ahora, todo apunta a que de nuevo se dosificarán esfuerzos y para ello es necesario tener a punto el mayor número de piezas posibles. Junto a los lesionados Lombardo y Joaquín, que sigue evolucionando favorablemente de la fractura en el quinto metatarsiano e incluso realizó algún ejercicio en grupo, trabajaron al margen con los readaptadores Gerard Valentín, Juan Carlos, Juan Villar y Rubén Pulido. Se trata de futbolistas que ya han seguido planes específicos en otras ocasiones y no por ello significa que su participación en el siguiente compromiso deba ponerse en duda.

Sin ir más lejos, de cara al último choque con el Mirandés (1-1), Valentín y Villar estuvieron entre algodones los días previos. Finalmente, el extremo fue titular y el ariete jugó en el último tramo. Quien no lo hizo fue Rubén Pulido después de que no se hubiese perdido ni un minuto de los cuatro careos anteriores. El central arrastraba unas molestias y no se le quiso forzar. En su lugar, junto al otro Pulido, Jorge, se alineó a Timor. En esta ocasión, si no estuviese listo o si se optase por darle un respiro mayor, no se puede descartar a Blasco como sustituto.

El susto de la matinal en el Pirámide lo dio José Ángel Carrillo. El delantero tuvo que abandonar la sesión antes de tiempo acompañado por el doctor Fernando Sarasa al notar molestias en la zona posterior del muslo izquierdo. Posteriormente reapareció sobre el césped para presenciar los últimos ejercicios e incluso jugueteó con un balón.

Ziganda también quiere incidir en lo táctico consciente de que hay aspectos por mejorar. Se insistió en los conceptos ofensivos y en la salida del balón, parcelas que no han brillado en los compromisos más recientes. A diferencia de lo que acostumbra -el primer entrenamiento de la semana suele ser abierto al público- se cerró la puerta durante los últimos minutos. Previamente, antes de salir al césped, ya había habido una sesión de media hora de vídeo.

El ensayo general será este miércoles en El Alcoraz. Después, aún le quedarán dos sesiones más para seguir puliendo el plan de los próximos partidos.