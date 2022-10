Cristian Salvador gana peso en los planes de la SD Huesca

Cristian Salvador ya es una pieza más dentro de los planes de Cuco Ziganda, un jugador por el que cada vez está apostando más. Después de que una lesión en la clavícula durante la pretemporada lastrase su inicio de curso, el protagonismo del medio zamorano ha ido aumentando progresivamente desde su debut en la jornada siete ante el Leganés, en el que tuvo seis minutos, hasta el encuentro con el Mirandés del sábado cinco partidos después en el que por segunda vez fue titular y en el que se mantuvo sobre el césped el periodo más largo hasta ahora, 72 minutos. “Cada semana me voy encontrando mejor, cogiendo el ritmo de competición porque al final por mucho que te encuentres bien entrenando, la chispa te la da la competición”, afirma el jugador de la SD Huesca, que en la que es su segunda campaña como azulgrana al fin está pudiendo actuar en su posición natural de forma continuada.

“Me lesioné en pretemporada, estuve cerca de dos meses recuperándome y después ya quedé a disposición del entrenador, los que jugaban lo hacían bien y es normal que los prefiriese, yo no bajé los brazos y me ha llegado la responsabilidad”, analiza su situación. Frente al Mirandés formó pareja de inicio con Kento, al igual que en su anterior titularidad, la del 0-1 en Oviedo. También ha compartido demarcación con otros compañeros como Sielva. A él, la pareja de baile no le importa. “Me siento bien jugando”, zanja la cuestión. Suma por ahora 151 minutos.

Sus últimas entradas y salidas en el once forman parte de la política de rotaciones implantada por Ziganda y que la plantilla apoya. “Da igual quién salga, todos rinden a gran nivel”, valora Salvador, quien afirma que el Huesca es “un equipo muy difícil de batir”.

Su afirmación la basa en lo ocurrido ante el Mirandés, cuando el definitivo 1-1 se celebró en el último minuto. “Peleamos hasta el final para conseguir un punto, hay muchas cosas buenas que analizar y también tenemos mucho margen de mejora”, subraya.

En líneas generales ve al Huesca “como un gran equipo defensivamente al que en ataque le falta mejorar un poco”. “Es muy difícil meternos mano”, recalca.

El próximo sábado recibirán a las 16.15 al líder invicto, Las Palmas. “Saldremos a por todas” avanza. Para poder superar a los canarios deberán “estar a nuestro mejor nivel, ir a cada balón como si fuera el último”. “Vamos a tener delante un gran rival, la semana es apasionante y bonita, y queremos brindar a nuestra gente una victoria”, desea.