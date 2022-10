La SD Huesca, a mantener en Miranda su versión fiable

Un Mirandés-SD Huesca huele a fútbol de antes, a rivalidad antigua y fases de ascenso de Tercera a Segunda B. Los dos clubes se han visto las caras con regularidad desde la década de los 70 y han crecido casi a la par. Se vuelven a encontrar este sábado en Anduva (18.30, LaLiga SmartBank) en situaciones bien diferentes y con dos amigos en los banquillos, Cuco Ziganda y Joseba Etxeberria, delanteros del Athletic de los 90. Los azulgranas acuden a Miranda de Ebro en busca de una victoria que refuerce la línea de trabajo de este inicio de curso. Espera el colista de la Segunda División, que solo ha ganado uno de sus once partidos.

Un dato del que el equipo aragonés recela. El único triunfo del Mirandés se produjo ante el Real Zaragoza y en ese mismo escenario (2-0). Advirtió Ziganda de que los resultados no explican el juego ni el peligro que entrañan los mirandeses. Así que la Sociedad Deportiva Huesca acude precavida a por el segundo éxito consecutivo a domicilio tras el 0-1 de Oviedo. También, a paliar los dos últimos empates en El Alcoraz, ante Lugo y Racing de Santander, que arrojaron cierta sensación de desencanto. Sobre todo el último, con un bloque incapaz de hacer daño a un recién ascendido. Amparado en la seguridad defensiva, el Huesca luce orgulloso el dato de las siete porterías a cero como aviso a los rivales.

Ziganda recupera para la causa a Dani Escriche. El delantero de Burriana se ha perdido el último mes de competición, en el que la Sociedad Deportiva Huesca ha acumulado una racha de cinco jornadas sin perder que quiere prolongar en Anduva. No son dos realidades conectadas. El jugador aporta intangibles de los que gustan al técnico, que siempre le ha utilizado como titular cuando ha estado disponible. Promete entrega, asociación y llegada. En su ausencia, Juan Carlos Real se ha asentado como segundo punta y Escriche se suma a la convocatoria a la espera de ir agarrando minutos y sensaciones. Siguen causando baja los lesionados Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo.

Tanto Gerard Valentín como Juan Villar, que han atravesado problemas físicos de escasa envergadura en los últimos días, se han sumado a la citación. Si Ziganda opta por el catalán en la banda derecha es que podrá contar con uno de los futbolistas más desequilibrantes en el aspecto individual. Si considera que ha de ser prudente en ese sentido, apostará de nuevo por Patrick Soko. Juan Villar, por su parte, reapareció ante el Racing y dejó unos minutos estimulantes que el entrenador ensalzó en la rueda de prensa del jueves. Necesita a todos, y al onubense también pese al precario estado de forma en que llegó y que hacía temer por su rendimiento todo el curso.

En el centro de la defensa, Jorge Pulido apunta a titular junto a Rubén tras descansar el pasado fin de semana. Con la vuelta de Florian Miguel después de los dos partidos de suspensión se abre un interrogante para el lateral izquierdo: si mantener a Vilarrasa y, de esta manera, dejar que el catalán siga creciendo, o volver a la figura del francés y su mayor experiencia en la categoría. El cásting del doble pivote permanece abierto; cualquiera de los cinco centrocampistas ha cumplido en lo que va de curso y Ziganda podría optar por Timor y Óscar Sielva sin olvidarse de un emergente Cristian Salvador.

En la construcción de un bloque fiable, y en una situación cómoda y al acecho de empresas de mayor calado, el técnico navarro no se aferra a un once tipo y las rotaciones son habituales. Las tres jornadas encadenadas la semana pasada han dejado paso a algo más de pausa para preparar la visita a Anduva sin necesidad de dar descansos ni ensayar rotaciones. El once que parta este sábado podría parecerse mucho al ideal, pero con Ziganda juegan los que mejor se adapten al plan de partido como integrantes de una plantilla que ha comenzado con asombrosa rapidez a poner en práctica los postulados del nuevo entrenador. Además, buscan una victoria con la que asomarse al amplio grupo de equipos aspirantes a todo.

Posibles alineaciones

Mirandés: Herrero; Raúl Parra, Raúl Navas, Álex Martín, Salinas, Prados, Oriol Rey, Pinchi, Roberto López, Marcos Paulo y Raúl García.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Florian o Vilarrasa, Timor, Sielva, Valentín, Marc Mateu, Juan Carlos y Carrillo.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Estadio: Anduva (18.30, LaLiga SmartBank TV).