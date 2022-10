La SD Huesca y el reto de asaltar Los Cármenes

La empresa será complicada y el vestuario de la SD Huesca no lo niega. Aún así se ve capacitado para dar la sorpresa y convertirse en el primer conjunto que logra asaltar el Nuevo Los Cármenes. Los azulgranas visitan este domingo a partir de las 18.30 al Granada con la convicción de que pueden conseguir una victoria con la que darían un golpe de autoridad en la mesa y que reforzaría su progresión tras haber sumado diez puntos en siete jornadas. Cuco Ziganda cree que tiene en su mano cartas para ello y confía en el carácter competitivo con el que ha contagiado a sus hombres.

Por el feudo de los nazaríes han pasado el Racing de Santander, el Villarreal B y el Mirandés. Los tres regresaron a sus puntos de origen con una derrota como recuerdo. De hecho, solo los burgaleses lograron marcar. Consiguieron el empate a uno, pero Uzuni, el máximo artillero de la competición con seis dianas, que ya había adelantado a los suyos lo volvió a hacer por segunda vez para conseguir el definitivo 2-1.

En cierta medida, la trayectoria de los andaluces se asemeja a la del Huesca; se están mostrando fuertes frente a su parroquia, pero pierden enteros en los desplazamientos. El de hoy será el cuarto encuentro a domicilio de los azulgranas. En ellos, solo ha conseguido un punto, el del 0-0 ante el Levante de la inauguración del campeonato. En su descargo hay que decir que los huesos que les ha tocado roer han sido duros. Tras el cruce con el Granada, enclavado en la octava jornada, ya habrá actuado como visitante ante los tres recién descendidos. Además de contra los granotas, tras caer por 2-1 con el Albacete, que ha regresado este curso a Segunda desde 1ª RFEF, repitió marcador en Mendizorra con el Alavés.

El bloque que dirige Aitor Karanka es con diferencia el de mayor límite salarial de la categoría, 29,1 millones de euros, 21 más que el Huesca. Además de con Uzuni cuenta con piezas de relumbrón como el veterano Callejón, de vuelta a casa tras nueve temporadas en Italia entre el Nápoles y la Fiorentina. Su potencial lo sitúa como favorito al ascenso directo. A Ziganda especialmente le preocupa su capacidad ofensiva, lo que, de todos modos, no le va a condicionar a la hora de diseñar su alineación o su propuesta futbolística. En Los Cármenes, donde a lo largo de la historia han actuado en tres ocasiones con un balance de dos tropiezos y un empate, los oscenses tratarán de ser el mismo equipo fiable atrás y punzante arriba que se ha visto hasta ahora.

La expedición partió ayer a Granada donde completó su último entrenamiento previo. En la convocatoria no hubo sorpresas y los únicos ausentes fueron los lesionados Escriche, Joaquín y Lombardo. Con respecto a la victoria de hace una semana ante el Leganés (1-0), la novedad es el regreso de Ratiu tras haber participado en dos encuentros con la selección de Rumanía.

La vuelta del lateral derecho hace pensar en que recuperará la titularidad. Aunque tras una victoria Ziganda es amigo de respetar el once lo máximo posible, las dudas, una semana más, se centran en el eje de la zaga, la medular y la punta del ataque. Timor y Jorge Pulido formaron una buena pareja de centrales con el Leganés. Sin embargo, no es descartable que el valenciano sea recolocado en el centro del campo, lo que haría que Blasco o el otro Pulido, Rubén, aún inédito, sean la pareja del capitán. Más opciones hay para el doble pivote con el propio Timor, Tomeo, Sielva y Kento opositando y arriba habrá que ver si sigue Kevin Carlos, que aún no ha sido titular fuera de El Alcoraz, si se apuesta por Kanté o si se estrena en la alineación Carrillo.

En el Granada, que en la última jornada cayó con Las Palmas (2-0), se ausentarán André Ferreira, Carlos Neva, Raúl Torrente, Jonathan Silva, Alberto Perea, el aragonés Alberto Soro y el ex del Huesca Ignasi Miquel. Vuelven en cambio Ricard Sánchez y Uzuni.

Granada CF-SD Huesca

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Rubio, Cabaco, Quini; Bodiger, Meseguer; Antonio Puertas, Uzuni, Callejón; y Jorge Molina.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Jorge Pulido, Timor, Miguel; Soko, Tomeo, Sielva, Mateu; Juan Carlos y Kevin Carlos.

Árbitro: De la Fuente Ramos (C. Castellanoleonés).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 18:30.