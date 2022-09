Ziganda: “La SD Huesca puede ganar en Granada, no sería un milagro”

La SD Huesca visita el domingo (18.30) un campo que hasta la fecha se ha mostrado inexpugnable, Los Cármenes, el feudo del Granada, que como local suma sus tres partidos previos como victorias habiendo recibido solo un gol. La empresa, a primera vista, resulta complicada, pero no imposible. Así, lo observa Cuco Ziganda, el técnico de los azulgranas, quien este viernes afirmó que “podemos ganar y no sería un milagro”. “Todos nuestros partidos están siendo muy igualados, tanto los que hemos perdido como los que hemos sacado adelante y espero que esta vez también lo sea”, avanzó.

El preparador navarro glosó las muchas virtudes y peculiaridades que definen a los nazaríes, un bloque que fuera de su estadio pierde enteros, pero que en casa “está siendo muy fiable”. “Es un equipo que tiene mucha pegada, que defiende alto y cuyos futbolistas juegan muy juntos, tiene mucha calidad y piezas determinantes en todas las líneas”, analizó, añadiendo también que “tienen recursos combinativos, sabe hacer la transición y también el juego directo” . A este respecto, arriba cuentan con Uzuni, el máximo artillero de la competición con seis dianas, y con un veterano de nivel como Callejón.

Frente a la regularidad del Granada ante su afición aparece la falta de victorias que arrastra el Huesca a domicilio. “El empate con el Levante fue bueno y en los otros dos, más allá de las derrotas, las sensaciones fueron agridulces”, reconoció Ziganda acerca de los desplazamientos de los oscenses hasta la fecha. A este respecto, se da la particularidad de que tras el choque en Los Cármenes ya se habrá pasado por los estadios de los tres recién descendidos. Además, del 0-0 en el Ciudad de Valencia frente al Alavés se sufrió un 2-1. A esa particularidad del calendario Ziganda no le “más importancia”. “Sabemos que durante el año nos tenemos que enfrentar a ellos y no hace falta darle más vueltas, como sabemos aquí, el presupuesto no lo dice todo”, puntualizó.

Tiene claro, de todos modos, que “para sacar algo tendremos que hacer las cosas muy bien”. “Ellos han tenido partidos como el del día del Villarreal B en los que desde el inicio llevaron el control y otros, como el del Mirandés, que en un abrir y cerrar de ojos se pusieron por delante”, advirtió. El Granada venció a los castellonenses por 3-0 y antes lo habían hecho con el Racing por 2-0. Con el Mirandés, en su último precedente en casa ganaron por 2-1. “Tendremos que estar muy bien sin balón para contenerles y luego ver si somos capaces de mostrar nuestras fortalezas”, consideró.

El Huesca se presentará tras haberse impuesto al Leganés por 1-0 en un careo en el que Ziganda reconoce que el rival fue mejor. “Podemos mejorar cosas”, aseguró. Y entre esos elementos especialmente mencionó el juego posicional. “Hay que jugar con más relajación y seguridad cuando nos toca construir, sabemos que es difícil cuando tienes un bloque que te está esperando y por eso es importante que nos conozcamos todos y que se generen los automatismos”, analizó a los suyos. “Podemos hacerlo mejor y por eso buscaremos mejorar esas cosas sin dejar de hacer las que dominamos y que nos mantienen vivos”, dijo.

La entidad del rival, no obstante, no va a condicionar al Huesca. “Jugaremos como siempre”, anunció y para ello le ha estado dando vueltas al once y a cómo formará el centro de la defensa y el doble pivote, las demarcaciones que más varía. “Estamos recuperando gente y tengo ganas de verla, no veo gran diferencia entre unos y otros y lo positivo es que cuando hacemos cambios los que salen aportan mucho”, indicó. Entre esas dudas figura el lugar del campo en el que se situará Timor, que ha estado alternando las labores de central con las de centrocampista. “Nos da confianza en cualquiera de las dos posiciones”, no quiso desvelar más.

Una de las claves para volver con una sonrisa de Granada será “salir bien como en Albacete y Vitoria, y aprovechar las opciones que tengamos para hacernos con el control”. “Aunque ellos en cualquier momento te pueden hacer gol, nosotros también lo hemos conseguido incluso en días malos”, subrayó.

Se da la circunstancia de que el Huesca se ha impuesto en encuentros en los que no ha tenido el dominio de la posesión. “Lo que definen son las áreas y si minimizas las llegadas del rival y aprovechas las tuyas te llevas el partido”, sentenció. Luego también está la dinámica de la propia categoría. “En Segunda se da mucho que el que pierde tiene más posesión que el que gana, es porque el que se adelante tiende a echarse para atrás. El Alavés es el ejemplo más claro, se adelantó, nos dio el balón y se metió en su campo”, comentó.