Juan Carlos: "Estoy contento por jugar en la SD Huesca y me lo he ganado"

Una secuencia de acontecimientos ha elevado a Juan Carlos Real hasta convertirle en el jugador más determinante de esta SD Huesca. Con tres goles, dos de ellos para ganar a Málaga y Leganés, marca diferencias y se acerca a su mejor versión. El gallego se ha adaptado bien al perfil solidario de equipo que demanda Cuco Ziganda y el técnico está sabiendo gestionar con precisión el papel del futbolista de 31 años, que se siente cómodo en la posición de segundo punta. En 280 minutos de juego solo ha sido dos veces titular y le ha bastado para convertirse en imprescindible.

"Todo ayuda. Es verdad que llevaba un tiempo en que no estaba en mi mejor momento en cuanto a participación", señaló este martes Juan Carlos, que puso el acento en la fuerza del grupo para aupar también los talentos individuales: "Todos queremos sumar, participar y aportar. En lo personal, los goles ayudan mucho. Hay satisfacción en general por la racha en casa y las porterías a cero. Estamos en una buena dinámica pero queda mucho que dar aún".

Se encuentra a solo un gol de su mejor registro, el de la campaña 2019-20, y parece razonable pensar que lo superará y que estará más cerca de los diez que anotó para el Almería la temporada anterior. El Juan Carlos de entonces es el mismo al que aludió Ziganda tras el choque con el Leganés para ensalzarle.

"Aparte de lo que me dé el entrenador me he mantenido siempre igual en cuanto a predisposición, trabajo y compromiso. En los momentos en que me ha dado la oportunidad he sumado. Si lo sabes aprovechar y valoran ese trabajo y condiciones que tú tienes, hay ocasiones en que las cosas salen bien y estoy en ese momento", razonó el gallego, que recordaba que "el primer año del ascenso tuve bastante continuidad y el equipo funcionaba bien con la idea que teníamos. En lo grupal se asciende y te sientes parte de ese objetivo. En goles llevo más de lo que solía y llama más la atención".

El actual entrenador le transmitió desde el primer momento cuál sería su rol en el Huesca, "también en cuanto a acciones en el área contraria es donde más resultado puedo dar. El equipo se siente cómodo así y yo estoy integrado, con las ideas claras y un diálogo constante. Las sensaciones son buenas". Además, el grado de titular refuerza al gallego: "Sienta bien, todos queremos jugar y me había costado en los últimos tiempos. Estoy contento y también me lo he ganado. Empecé no jugando pero siendo el mismo, ayudando a veces desde fuera a mis compañeros. Ahora tengo la suerte de hacerlo desde dentro y quiero aprovechar cada oportunidad".

Cuco Ziganda es "una persona clara, lo fue conmigo desde el principio. Tiene un trato personal y te sientes a gusto trabajando, eso genera una unión en el grupo que hacía falta. Esos ratos de buen juego y goles ayuda. Es franco y honesto, habló conmigo con la idea muy clara y uno trabaja más tranquilo así".

El buen ambiente y unidad que transmiten el vestuario obedecen a "muchos factores. Lo que proponemos de ir arriba, ser un bloque y arriesgar con todas las consecuencias, todos juntos, y son detalles que se notan desde fuera". Los azulgranas visitarán el domingo al Granada con el afán de "sentir que también podemos ser fuertes como en El Alcoraz. Tenemos muchas posibilidades".