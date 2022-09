El casting de la SD Huesca para el centro del campo

Así como hay posiciones en la SD Huesca que desde el principio de la temporada tienen nombres y apellidos muy definidos, especialmente las bandas y la portería, en otras sus ocupantes han ido variando a lo largo de las siete jornadas que se llevan disputadas. Una de ellas es la medular, zona del campo en la que Cuco Ziganda coloca dos pivotes y que es especialmente sensible por su función de catalizadora del juego. En ella ya han jugado de inicio cuatro centrocampistas distintos formando otras tantas parejas diferentes en las que el elemento más estable está siendo Tomeo. Es decir, todos los futbolistas específicos con los que se cuenta para esa demarcación, a excepción de Salvador, que se ha visto lastrado por una lesión en la clavícula, pero que el sábado en la victoria con el Leganés ya tuvo sus primeros minutos.

Tomeo y Timor han sido titulares a la vez en dos ocasiones, al igual que Kento y Timor, y que Kento y Tomeo. Además, en el cruce con el Leganés se estrenó la dupla Tomeo-Sielva. El baile no solo afecta al once inicial, sino que también se produce en el transcurso de los partidos. En cuatro la pareja que escuchó el pitido final sobre el césped fue completamente distinta a la que había arrancado el encuentro.

La primera apuesta de Ziganda fue la de Tomeo y Timor, titulares en el 0-0 con el Levante y en el duelo siguiente ante el Cartagena en El Alcoraz (2-3). En el Ciudad de Valencia, el de Alloza fue sustituido por Kento y en el debut en casa, por Sielva. Ese día, Timor entregó el testigo a Kento.

En el 2-1 de Albacete se optó por situar en el timón a Timor y Kento. Sin embargo, en el descanso, en busca de darle un nuevo aire al equipo, Sielva sustituyó a Anglada para para que Timor pasase a ser central, labor en la que también se está afianzando.

Frente al Ibiza, llegó la primera victoria, un 3-0 en el que Kento y Tomeo fueron los titulares. Estuvieron a punto de completar todo el encuentro juntos. Sin embargo, a falta de dos minutos Sielva relevó a Tomeo. Como la propuesta había funcionado bien, se volvió a repetir una semana después en un nuevo compromiso en casa, el del 1-0 con el Málaga. Entonces, Sielva reclamó desde la banda sobrepasada la hora de juego a Kento y a falta de seis minutos Jorge Pulido llamó a Tomeo. Ziganda protegió a los suyos con una línea de cinco en defensa y justo por delante quedaron Sielva y Juan Carlos.

En Mendizorroza los escogidos para sujetar al Alavés (2-1) fueron Kento y Timor. Las cosas no fueron bien y para la segunda parte el japonés fue sustituido por Sielva y el valenciano regresó a la zaga en lugar de Jorge Pulido que se quedó en el vestuario en beneficio de Tomeo. No se consiguió puntuar pero el juego del Huesca mejoró, motivo que animó a Ziganda a insistir con esa pareja el sábado con el Leganés. Como en Vitoria, el primer acto no fue bueno y una de las primeras medidas fue retirar a Sielva, para probar con Kento. Después, en el 84, Salvador contribuyó a mantener el 1-0 ocupando la plaza de Tomeo.

Tras el partido, Ziganda reconoció que aún no ha encontrado un once estable y también expuso que al equipo le falta algo más de fluidez con el balón. El próximo domingo el Huesca visita al Granada (18.30). Es probable que en la medular vuelva a haber baile de nombres.

El Granada ya asoma en el horizonte

El equipo comenzará a preparar ese compromiso el martes. Después de guardar descanso dos días, los azulgranas están citados a las 10.30 en el Pirámide. Por delante tendrá cinco sesiones de entrenamiento, la última, el sábado, ya en la localidad nazarí a donde los azulgranas se trasladarán ese mismo día.

El estado físico de varios jugadores volverá a ser punto de atención. Joaquín continúa en el dique seco y habrá que ver la evolución de Lombardo con las molestias que hasta la fecha le han impedido entrenar con normalidad y la de Escriche, baja frente al Leganés tras recibir un golpe en el entrenamiento del jueves anterior. Soko y Mateu, que durante la semana habían estado entre algodones, finalmente forzaron y fueron titulares. Además, Rubén Pulido, aunque entró en la convocatoria, también había tenido problemas.