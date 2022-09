Cuco Ziganda: "En el primer tiempo no hemos estado y hay que aprender"

Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, analizó la derrota ante el Alavés (2-1) como producto de una primera parte en que los vitorianos fueron "muy superiores", se recibieron dos goles a balón parado y después los azulgranas no pudieron igualar el choque pese a ir "adelante" y al tanto de Óscar Sielva. Queda "el aprendizaje" de la tercera derrota en seis encuentros de cara al futuro más próximo y a la espera de cómo evolucionan los lesionados Patrick Soko, sustituido a los 20 minutos, y Marc Mateu, que no viajó a tierras alavesas.

El navarro señaló que el rival había sido "muy superior" en el primer tiempo, "no hemos encontrado el tempo al partido ni hemos sabido incomodarles. Lo mejor al descanso era el marcador de 1-0". En el segundo periodo, "hemos reaccionado pese al gol tan temprano. Hemos jugado con otra mentalidad y decisión, más convencidos con y sin balón. Más rápido, mirando adelante y en la versión que podemos ser. Hemos estado cerca y con opción de empatar". Se marcharon "tristes por la derrota y el primer tiempo, tenemos que aprender de todo lo que nos pasa".

Ziganda no cree que faltase decisión en el comienzo, sobre todo tras la salida de Soko, "ellos también juegan y en estrategia son muy buenos, no llegábamos a la presión y no les obligábamos tanto. En el segundo tiempo nos hemos soltado. Tenemos veteranos, no hemos acabado de ajustar, no ha sido nuestro día y no les hemos obligado a que los duelos fuesen más divididos".

Preguntado por el once inicial, con tres cambios, replicó que "lo hacemos todo con la mejor intención, compensar el equipo nos podía facilitar el juego pero no ha salido bien". Mientras trataba de asimilar la derrota, Cuco concluía que "ya ha pasado y tenemos que aprender de lo bueno y lo malo. En el primer tiempo no hemos estado. Hemos cometido errores de decisión y hay días en que se está más acertado. En el primer tiempo han sido mucho mejores ellos".

Se quedaba, como aspecto positivo, con que "el equipo ha ido adelante, no va a ser todo negativo. Se podrá jugar bien o mal pero el equipo no se rinde y pierde con la cabeza bien alta". Le quedó a Ziganda la sensación de que "con un poco más hubiera sido un partido más igualado. Hay que aprovechar los momentos buenos y sujetarse en los malos. Podemos hacer más y podríamos haber hecho mejor partido. El equipo se ha rebelado y ha querido poner en apuros al Alavés".