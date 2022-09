Juan Carlos, Pulido y Kanté entran en el once de la SD Huesca en Mendizorroza

La SD Huesca visita desde las 16.15 al Alavés dentro de la sexta jornada de Segunda División. El choque mide la capacidad competitiva de los azulgranas tras sus dos victorias consecutivas en casa, el 3-0 con el Ibiza y el 1-0 ante el Málaga, al tener en frente a un recién descendido que todavía no conoce la derrota. En esos dos encuentros previos Ziganda pudo repetir alineación, circunstancia que ahora no se va a poder dar. Marc Mateu quedó el sábado fuera de la convocatoria por unas molestias en el bíceps femoral, además se caen por decisión técnica los canteranos Tomeo y Kevin Carlos. Sus sustitutos serán Juan Carlos, que aún no había jugado de inicio, Jorge Pulido y Kanté.

Las bajas de los oscenses corresponden todas a jugadores que se desempeñan como extremos. Más allá de Mateu tampoco están disponibles Lombardo y Joaquín. El primero, a pesar de que había vuelto a la dinámica del grupo, ha tenido que dar de nuevo un paso atrás en la recuperación de los problemas físicos que le persiguen desde la pretemporada, y el segundo fue operado la semana pasada de una fractura en el pie. En cambio, regresa a la citación después de quedarse fuera en el último compromiso para jugar con el Huesca B, Manu Rico.

El conjunto con el que forme de inicio en Mendizorroza el Huesca será el compuesto por Andrés, Ratiu, Jorge Pulido, Blasco, Miguel, Soko, Timor, Kento, Escriche, Juan Carlos y Kanté. Se quedan en el banquillo San Román, Valentín, Rubén Pulido, Euse, Sielva, Salvador, Tomeo, Vilarrasa, Villar, Carrillo y Kevin Carlos.

En el Alavés, Luis García Plaza tiene las ausencias del sancionado Luis Rioja y del lesionado Mamadou Sylla. Los babazorros suman once puntos en cinco jornadas con tres triunfos y dos empates. Su último resultado es un 1-2 en Lugo. Frente al Huesca serán titulares Sivera, Tenaglia, Sedlar, Abqar, Duarte, Alkian, Benavidez, Guridi, Salva Sevilla, Abde y Miguel. Sus posibles sustitutos son Owono, Baz, Javi López, Maras, Arroyo, Abdallahi, Balboa, Moya, Hara, Róber, Jason y Unai Ropero

Mendizorroza no ha resultado tradicionalmente una plaza propicia para los oscenses, que estarán acompañados por dos centenares de seguidores.. Desde su llegada al fútbol profesional nunca han puntuado. De hecho, en nueve visitas solo han ganado una vez. Fue en la campaña 1983-84 en Segunda B y por 0-1.

El árbitro del encuentro será Raúl Martín González Francés. Adscrito al Comité de Las Palmas, la actual es su segunda campaña en Segunda División. En la anterior dirigió al Huesca en la derrota ante el Alcorcón de la jornada 31 (1-0) y en el empate con el Sporting en El Alcoraz de la 39 (1-1). Será apoyado en el VAR por el asturiano Víctor Areces Franco.