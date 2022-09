El Alavés, una prueba de fuego para la SD Huesca

El balance del 0-0 con el Levante fue positivo, si bien hay que tener en cuenta que el duelo se produjo en la primera jornada con los dos equipos aún muy tiernos. Este domingo, en el que será el sexto encuentro del curso, la SD Huesca vuelve a verse las caras con otro recién descendido, el Alavés. Será con la competición ya en marcha desde hace más de un mes y ante un rival que está demostrando su poderío. Los vitorianos son colíderes junto a Las Palmas y todavía no conocen la derrota. Todo un test de calidad para comprobar el nivel actual de los azulgranas tras sus dos últimas victorias en El Alcoraz, el 1-0 con el Ibiza y el 3-0 con el Málaga.

Tras guardar descanso este martes, Ziganda y sus hombres comenzarán a preparar la visita a Mendizorroza el miércoles por la mañana con un entrenamiento programado a las 10.30 en el Pirámide. Por delante, cuatro sesiones en las que el técnico deberá tomar la decisión de si repite alineación por tercer choque consecutivo o si da entrada en su once a nuevos jugadores. A excepción de Joaquín, en el dique seco, y con Lombardo habiendo trabajado con normalidad en los últimos días, tiene disponible a toda la plantilla. Entre las opciones que se manejan, está la de si dará continuidad al centro de la defensa formado por Timor y Blasco, y si optará por entregarle por primera vez en lo que va de liga a Juan Carlos los galones de titular después de su buen rendimiento desde el banquillo.

Después de las derrotas en el último minuto con el Cartagena y el Albacete, el grado de exigencia al que está haciendo frente el Huesca ha ido aumentando cada semana. En el Ibiza encontró a un rival de miras modestas que aún no sabía lo que era ganar y, si bien no está protagonizando un buen inicio de curso, el Málaga, atendiendo a los nombres de su plantilla, fue un listón más elevado. El Alavés, no solo aspira a lo máximo sino que está logrando buenos resultados. Los de Luis García remontaron en su último partido al Lugo (1-2) y antes habían empatado con Las Palmas (1-1) y el Ibiza (1-1), y superado al Mirandés (1-0) y al Leganés (1-2).

Al menos 150 aficionados en Mendizorroza

Para animar a los oscenses, hasta Vitoria se desplazarán al menos 150 aficionados. Son los que se han apuntado por el momento al viaje organizado por el club, el primero de la temporada, y para cuya inscripción el plazo se agota el miércoles a las 14.00. Únicamente se ha fletado un autobús y la mayoría están optando por desplazarse por sus propios medios.

Para sumarse, hay que acudir al establecimiento del Huesca en Coso Bajo 13-15. El coste de la entrada es de veinte euros, de 45 si se le añade el billete de autobús, que partirá el mismo domingo a las 8.00. El Alavés facilitó alrededor de 350 pases.