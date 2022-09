La SD Huesca prepara la visita del Málaga con Kanté y Soko entre algodones

Con el partidillo planificado el lunes ante el filial y el descanso del martes, hasta este miércoles la plantilla se la SD Huesca no ha empezado a preparar la cita con el Málaga. El lunes no se ejercitaron sobre el verde los titulares de la goleada al Ibiza, por lo que la doble sesión de trabajo de este miércoles sirvió para atisbar qué planea Cuco Ziganda. El navarro, fiel a su ideario, baraja la posibilidad de repetir el mismo once que tan buen rendimiento ofreció ante los baleares (3-0).

Al menos, de entrada, puesto que en algunos de los ejercicios planteados volvió a ubicar la misma línea defensiva de cuatro, con Ratiu, Timor, Jérémy Blasco y Florian Miguel, más Pablo Tomeo y Kento Hashimoto en el doble pivote. Sobre esta base levantará la alineación para hacer frente a los malacitanos. Recuperará a Jorge Pulido después de cumplir el partido de sanción y puede dar la alternativa al otro Pulido, Rubén, que no debutó el pasado fin de semana.

Más información El largo camino de redención de Jérémy Blasco

En el centro del campo, las alternativas son las del propio Timor, Óscar Sielva y Cristian Salvador. Este último es otro de los pocos futbolistas que aún no se han estrenado esta temporada regular. Ziganda probó como alternativas a Soko y Marc Mateu en las bandas a Gerard Valentín e Ignasi Vilarrasa, mientras que en ataque también dispone de donde elegir si es que no vuelve a optar por Escriche y Kevin Carlos, con Juan Villar y Carrillo en el otro bando.

También pesará la situación física de algunos futbolistas. Con la baja segura de Joaquín Muñoz, Enzo Lombardo se incorporó a la sesión de la tarde, con un alto componente táctico. Además, Juan Villar, Patrick Soko y Abou Kanté no completaron ayer todos los ejercicios de la mañana y los dos últimos siguieron arrastrando molestias musculares por la tarde en el IES Pirámide.

Los azulgranas se entrenarán este jueves en horario vespertino en El Alcoraz y a puerta cerrada en lo que supondrá un ensayo general de cara al domingo. Y ya conocen el horario de la octava jornada, en la que visitarán al Granada en Los Cármenes el domingo 2 de octubre a las 18.30.