Cuco Ziganda: "Hemos encajado goles con facilidad"

Entre triste y resignado analizó Cuco Ziganda la derrota de la SD Huesca ante el Cartagena (2-3). Y eso que los azulgranas habían hecho "lo más difícil, empatar dos veces ante un buen equipo. No nos veníamos abajo y se ponía a nuestro favor en los últimos minutos. Han decidido jugadas puntuales y nos vamos decepcionados". No quiso valorar el penalti de Hashimoto en el descuento, pese a las quejas de sus jugadores, y cree que "otras veces nos tocará a nosotros".

El navarro quiere hacer una lectura práctica de la plantilla que tiene a su disposición a la espera de fichajes antes de la medianoche del 1 de septiembre: "Es la que tenemos y si no llega gente tiraremos con los que hay. Está claro que los penaltis eran jugadas evitables. Lo mismo que le ha pasado a Kento, le ha pasado a Hugo. Tiene que aprender, es joven y todos cometen errores. No vale decir lo pongo a ver, sabemos qué puede pasar", señaló.

Ziganda lamentó que "en un momento nos hemos partido demasiado y a base de arreones y fe hemos podido remontar esa segunda vez. La pena es que cuando estaba el partido acabado o a nuestro favor se decide en una jugada que no iba a ningún lado. No ha sido como queríamos pero hemos de aprender".

De haberse ganado, "lo veríamos todo con otro color. Sabemos que hay cosas que mejorar, se han encajado goles con facilidad y ha habido momentos que no hemos estado bien. Tenemos empuje y llegamos, que es lo bueno, y hay que creer y mantenerse fuerte en todos los niveles para crecer".

A juicio de su entrenador, "tenemos gente joven y un equipo muy variado. No tengo la menor duda de que iremos arriba". Como reflexión, dejó que "si viene uno, dos o nadie, bien. No puse condiciones para venir, al contrario. No es cuestión de traer por traer, queremos alguien que nos aporte cosas diferentes".