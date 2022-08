SD Huesca-Sabadell: un amistoso para la reivindicación

Un partido amistoso encuadrado entre dos encuentros oficiales, todavía con el mes de agosto por desarrollarse y fichajes por llegar. Dice el tópico que el primer partido oficial, todavía temprano y con los equipos a medio hacer, es el último de la pretemporada. La campaña en curso se inició para la SD Huesca con un buen empate frente al Levante (0-0) y, antes de estrenarse como local el domingo ante el Cartagena (19.30), recibe este martes al Sabadell en el IES Pirámide. Un choque a puerta cerrada que comenzará a las 19.00 y pondrá a los de Cuco Ziganda ante un rival de Primera RFEF.

Su ubicación, extraña a priori, en la semana de trabajo de los azulgranas obedece a un motivo claro: se trata de dar rodaje a las piezas que no han podido tenerlo por diferentes causas y, además, volver a observar a aquellos futbolistas que no fueron titulares o no dispusieron de minutos el pasado viernes en el Ciudad de Valencia. En este contexto, tres nombres claros a los que apetece ver más porque se trata de futbolistas que han de sumar recursos a lo ya observado y aprendido en la primera jornada de la temporada: Juan Villar, Óscar Sielva y Kento Hashimoto.

Ziganda jugueteó en la previa con la posibilidad de que el delantero y el centrocampista se estrenase con el Levante, pero se quedaron en el banquillo. Ni titulares ni como revulsivos. Una lógica que obedece a la todavía corta preparación de ambos con la SD Huesca, y el entrenador no se sale de un plan lógico para el que cuenta de momento con aquellos jugadores más rodados. La prueba más clara se dio con el once, en el que figuraban los canteranos Hugo Anglada y Pablo Tomeo porque el navarro no se fija en el DNI y los jóvenes habían adquirido méritos para conseguirlo. El paso de las jornadas dictará si la evolución natural apunta a que Villar y Sielva se abren hueco en las alineaciones.

En cambio, sí se dio la alternativa al japonés. Su caso es más particular, puesto que al añadido de adherirse al esquema de juego oscense se añaden la adaptación a un país, una cultura y unos compañeros muy alejados del carácter nipón. La calidad se abre camino y la del pivote es un argumento suficiente como para creer que se trata de otra alternativa de garantías para un equipo que quiere hacerse inabordable como bloque. A los tres últimos en llegar por el momento se une el objetivo en este amistoso de comprobar que hay otros futbolistas que llaman a las puertas del entrenador con las dos manos.

De los fichajes veraniegos también faltan por debutar de forma oficial Jérémy Blasco e Ignasi Vilarrasa. El central francés parteen desventaja respecto a dos chicos de la casa, Anglada y Euse Monzó, que sí aparecieron en el Ciudad de Valencia, y la perspectiva de incorporar dos defensores más hace que planee una sombra negra sobre el exjugador de la Real Sociedad. El lateral catalán ofreció apuntes interesantes durante los anteriores choques de preparación, incluido un golazo al Nástic de Tarragona, pero hasta ahora Ziganda prefiere la experiencia de Florian Miguel. Se espera, por lo demás, un once que sea un negativo del de Valencia y repleto de futbolistas que quieren encontrar la luz de la titularidad.