Timor y Tomeo, experiencia y cantera para dar solidez al debut de la SD Huesca

Once años separan a David Timor (32, 33 en octubre) y a Pablo Tomeo (22). Y ambos conformaron el viernes la dupla de centrocampistas en el empate de la SD Huesca ante el Levante (0-0). El experimentado futbolista y el canterano contribuyeron a la solidez del bloque y sellaron una alianza de duración incierta a la espera de que se sumen a los planes de Cuco Ziganda el resto de pivotes en una posición con mucha competencia. Los dos dieron por bueno el punto en el Ciudad de Valencia.

Timor valoró el partido completado ante “un recién descendido y candidato a estar arriba, con futbolistas de nivel que vienen jugando en Primera División. El equipo ha hecho un partido más que correcto. Ha tenido sus opciones de ganar”, señaló tras la cita en Valencia. Tuvo también palabras de elogio para los canteranos que gozaron de minutos; además del propio Tomeo, Hugo Anglada y Euse Monzó: “No se ha regalado nada a nadie y los que han jugado lo han merecido, dan la talla y están para eso”. El valenciano cree que los azulgranas han de “trabajar” para “ir a más”.

Tomeo llegó al juvenil de la SD Huesca en 2019 y procedente del Andorra. Natural de Alloza (Teruel), no acusó los nervios del estreno oficial con el primer equipo y en un estadio imponente. “Me he sentido cómodo. Ellos han tenido más el balón, y en ese sentido sí que lo he notado, pero defensivamente me he sentido muy bien”. El pivote tenía la “cosilla” de saber si iba a jugar de inicio. “Ziganda me había dado confianza y ha contado conmigo en todos los partidos de preparación y cuando me lo dijo supuso una gran alegría”, reveló.

Estar en esta posición le produce “mucha ilusión, es lo que todo canterano quiere. Llegar al equipo y tener la oportunidad, espero que no sea la última. A seguir trabajando y viendo que el míster confía en mí”. Tomeo, junto al resto de titulares, se ha ejercitado en el gimnasio. Los suplentes y no convocados lo han hecho sobre el césped. Sandro Ramírez y Enzo Lombardo se han ejercitado al margen y a ellos se ha unido el lesionado Cristian Salvador, que ha realizado carrera continua. La plantilla descansará hasta el lunes por la tarde y el martes jugará un amistoso frente al Sabadell en el IES Pirámide. El domingo 21 aguarda el Cartagena en el debut en El Alcoraz (19.30).

Kevin Carlos y Sandro Ramírez son los únicos futbolistas de la plantilla azulgrana que no aparecen inscritos en la Liga de Fútbol Profesional cuando ya se ha disputado la primera jornada. Sí lo hace un total de 26 jugadores, incluidos los otros cinco canteranos que acudieron al Ciudad de Valencia. El club tiene rebasado el límite salarial, lo que explica la situación de Kevin Carlos, y debe aligerarlo con las salidas del canario y de Álvaro Fernández. También para incorporar las piezas deseadas que completen la plantilla antes del 1 de septiembre.