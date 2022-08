Las Palmas reconoce que el fichaje de Sandro "es complicado"

La salida de Sandro Ramírez de la SD Huesca sigue siendo un culebrón que lejos de acabar suma capítulos. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, reconoció este jueves que la llegada del delantero canario a su club es "muy complicada". "La cantidad que piden es muy importante y no podemos acceder a ella, le deseamos lo mejor, pero seguimos buscando a un nueve para nuestro equipo", expuso el dirigente en unas declaraciones con la que enfría una opción, la del regreso a casa, que es muy del agrado del ariete en caso de no encontrar acomodo en Primera División y por la que viene apostando fuerte.

El director deportivo de los azulgranas, Ángel Martín González, ya había reiterado el lunes tras las presentaciones de Villar y Sielva que el Huesca no iba a dejarlo marchar sin obtener una compensación económica a cambio que cubriese sus expectativas. De hecho, a pesar del enfado que existe en el club con la actitud de Sandro, con el que prácticamente no hay comunicación y que no entrena con sus compañeros desde el 15 de julio, alegando, que no duerme bien, Martín González dejó entonces una puerta abierta a su continuidad, posibilidad por la que ha abogado desde el inicio del verano.

La intención de Las Palmas es que el delantero, en cuyas filas militó hasta que en cadetes marchó al Barcelona, formase parte de un ataque que ya cuenta con nombres como los de Viera y Vitolo. Para ello, los oscenses, con los que a Sandro aún tiene contrato hasta 2024, habrían solicitado cuatro millones de euros en caso de venta y unas condiciones similares a las del préstamo que cerraron hace un año con el Getafe, si la solución era la cesión, un millón de euros más la ficha íntegra.

Montantes en todo caso difícilmente alcanzables para los canarios, que además, tienen un exceso de 4,5 millones en su límite salarial. En caso de traspaso, éste estaría fijado en los cuatro millones de euros. El tira y afloja entre las partes, no obstante, no es nada descartable que vaya a continuar.