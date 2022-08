Cuco Ziganda: “Llegamos al partido con el Levante de la mejor manera que podemos”

Cuco Ziganda espera una versión compacta de su SD Huesca en el estreno liguero de este viernes frente al Levante en el Ciudad de Valencia y cree a los suyos preparados para hacer un “buen partido” y complicar el debut local de uno de los teóricos favoritos para regresar a Primera. Para ello, no ha desvelado aunque sí ha dejado caer que tanto Juan Villar como Óscar Sielva pueden formar parte del primer once inicial y tiene dos dudas, las que precisamente involucrarían a los dos últimos futbolistas que han llegado al equipo, hace menos de una semana.

El cuadro oscense ha completado el entrenamiento previo en las instalaciones de Paterna, donde ha instalado el campamento base para huir del ruido de las fiestas de San Lorenzo, y el técnico navarro se ha mostrado esperanzado con la versión que ofrecerán los suyos después de cinco semanas de pretemporada. “Respecto a cómo tenemos que estar, estamos bien”, ha valorado Ziganda, tiendo en cuenta a la gente que “ha llegado tarde y les queda coger aclimatación, ritmo, conocimiento del grupo... Necesitamos más tiempo para conocernos mejor, saber de qué pie cojeamos y ese punto de confianza”.

Como ya señaló tras el amistoso con el FC Andorra, los que llevan en el plantel desde el primer día se han ejercitado “con dinámica, buen espíritu y ambiente”, con lo que “llegamos de la mejor manera que podemos llegar”. Ha advertido, eso sí, de que “en dos o tres meses este equipo será muchísimo mejor de lo que es ahora. A muchos bloques nuevos les va a pasar”.

No se preocupa el entrenador de la SD Huesca tanto del nivel que pueda mostrar el Levante como de sus jugadores. Los granotas comparecerán con un bloque parecido al del año pasado, aunque entrenador por el franco-argelino Nafti: “No le doy muchas vueltas a si es una ventaja enfrentarse ahora a un recién descendido. Ellos se conocen entre sí, y a ver cuando llegue el momento cómo se desarrolla todo”.

Más información Horario y dónde ver el partido Levante-SD Huesca de Segunda División

Los levantinistas han trabajado durante buena parte de la pretemporada con tres centrales y dos carriles. A partir de ahí, “son buenos jugadores independientemente del sistema, con ritmo y muchísimo físico. Nos van a exigir mucho, son muy intensos y esperamos un rival muy metido y motivado en su primer partido en casa. Todos queremos empezar bien pero para un descendido parece una obligación. En todos los partidos tendremos un 50% de opciones. Tenemos fortaleza, con gente suficiente y confianza para hacer un buen partido y superar la telaraña que plantea el Levante por todo el campo”.

Los azulgranas han marcado goles en todos los choques de preparación pero han encajado demasiados. Una circunstancia de la que Ziganda es consciente: “Nos ha costado ser fuertes en defensa pero es un objetivo claro. Hemos estado verticales, acertados en ataque. Se supone que defender es más fácil que atacar. Ahora llega la competición y el fuego real, los equipos nos armamos más y atrás hay que dar un paso importante. La solvencia defensiva arma a los equipos”.

Como ya ha repetido, el navarro quiere reforzar el centro de la defensa, y hasta entonces “jugarán los que están”, en una clara alusión al canterano Hugo Anglada, que puede partir en el once junto a Jorge Pulido. Los jóvenes, “trabajan con espíritu y buen rendimiento, se lo están ganando y dan el nivel que exigen. Es el momento oportuno y el sitio adecuado, de eso se trata”.

Respecto a Juan Villar y Sielva, sin obviar a Kento Hashimoto, pueden “jugar, depende de cómo vaya el partido. No creo que de inicio, no lo sé”. Unas dudas que ha ido matizando con el paso de los minutos, también con el amistoso del martes frente al Sabadell presente con el objetivo de darles minutos y más confianza: “Se hallan en disposición de jugar, han entrenado con sus equipos. No están como el que lleva toda la pretemporada con nosotros, pero no sería sorpresa para nadie que jugasen”.

Ziganda ha lanzado un mensaje para los aficionados. El bloque se ha refugiado en Valencia porque “toca preparar el partido con tiempo y lo mejor posible. Va a ser un gran partido, Huesca tendrá su momento para vernos y a ver si damos una alegría a la gente. Felicitamos las fiestas, estamos muy orgullosos de poder representar un escudo y unos valores y tenemos que ser muy consecuentes con lo que hacemos. Tenemos ganas de hacer un buen partido y de que se sientan orgullosos de nosotros”.

El preparador se encuentra “bien” en el club azulgrana y “con la gente que nos rodea. Ahora veremos cómo esquivamos las balas”, ha bromeado, “estamos trabajando muy a gusto y sabiendo lo que cuesta hacer un equipo de fútbol. Intentando construir una buena base para el resto del año”.