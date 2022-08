Cuco Ziganda: “En algunas posiciones estamos un poco justos”

Termina una pretemporada que deja paso a la competición oficial y al primer hito, la cita con el Levante en el Ciudad de Valencia el viernes 12 de agosto. La SD Huesca ha cerrado un ciclo de seis amistosos con el balance de dos victorias, ante Calahorra (0-1) y FC Andorra (3-1), empates con Osasuna Promesas (1-1) y Nástic de Tarragona (2-2) y derrotas con Osasuna (4-3) y Eibar (1-3). Cuco Ziganda ha empleado a 29 futbolistas y este viernes ha realizado un balance positivo sin esconder que la plantilla presenta lagunas pese a las llegadas de Kento Hashimoto, Juan Villar y Óscar Sielva en esta última semana.

El técnico navarro ha repasado tras el triunfo ante el Andorra todas las cuestiones de actualidad y se ha mostrado “contento” cuando se cumple un mes de preparación con “la actitud de toda la plantilla, los jóvenes y veteranos. Con su atención y disposición y el aire que se ha respirado todo este tiempo”. La nota negativa ha residido en los contratiempos físicos de jugadores como Cristian Salvador o Enzo Lombardo.

En lo deportivo y tras seis encuentros con luces y sombras, “ha habido de todo”, pero al equipo se le ven “algunas cosas que estamos trabajando”. El del Andorra ha sido “un partido diferente por el tipo de rival al que nos vamos a enfrentar. Nos ha venido bien. Desde nuestro estilo hemos de adaptarnos en fases defensivas a diferentes propuestas de los contrarios. La actitud con que vive la plantilla todos los días me hace estar muy contento”.

Era un rival “muy diferente a lo que es la Segunda, con una propuesta de mucha posesión y es difícil quitarles la pelota. Hemos salido bien a la contra. Otras veces se ha visto otro tipo de equipo”. A Ziganda le gustan “muchas cosas” de la SD Huesca con la pelota y ahora “hay que mantener el nivel y el hambre en la búsqueda del gol. Falta corroborarlo en la liga”. La plantilla necesita más futbolistas porque “en algunas posiciones estamos muy justos, sabemos cómo es el mercado y vamos un poco tarde. Estoy contento con los chicos de la casa y no se ha notado, al contrario. Algunos reivindicándose y con personalidad”.

Ziganda espera mucho de Kento Hashimoto, que ha debutado este viernes y disputado la segunda parte completa frente al Andorra: “Le conocemos de las referencias que tenemos y lo hemos visto, luego hay que contrastarlo aquí. Ha dejado pinceladas interesantes. Está aterrizando. No maneja el idioma y se irá aclimatando. Tenemos esperanzas en él”.

El fichaje de Juan Villar, mientras, obedece que “arriba estamos muy justos. Carlos Kevin está con molestias. De Sandro no hay nada que decir. No está disponible para entrenar y no entrena. Con Kanté vamos poco a poco, le faltan muchos días de preparación y todavía no esta al nivel físico del resto”. Frente a este panorama, “Juan Villar tiene mucha experiencia en Segunda División, ha venido con muchas ganas. Lleva un par de años sin tener opciones de juego en Almería y esperamos aprovechar su experiencia y acierto de cara al gol”.

Con Óscar Sielva sucede algo similar, “tiene experiencia y sabe jugar al fútbol. Es cuestión de que nos conozcamos, sepamos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y a partir de ahí a hacer un gran grupo para competir con toda la ilusión del mundo”. La SD Huesca quiere incorporar dos centrales más pero el mercado complica estas opciones. Ziganda, práctico, ha reconocido que “hay más dificultades de lo normal y está costando”, pero “hay unos chicos que están muy bien y están aprovechando esa oportunidad. Si no llegan fichajes, saldrá otro y lo hará igual de bien”.

El navarro no ha asegurado que el de este viernes se vaya a asemejar mucho al once que comience la liga porque hay una semana por delante y la competencia es elevada. “Tampoco tenemos tantos jugadores del primer equipo. En algunas posiciones, como en banda y arriba, la competencia es muy grande. No digo ni que sí ni que no vaya a ser una alineación parecida porque no lo sé”. En ella podría tener cabida en el centro de la defensa el canterano Hugo Anglada, que “está aprovechando esos minutos. Le viene muy bien jugar al lado de Pulido, tiene chispa y es futbolista, no se esconde. Me gustan jugadores con energía y personalidad. Si me gusta cómo juegan, no miro el carnet”.

Los azulgranas descansarán este fin de semana, frente a la idea inicial de entrenar el sábado, y regresarán a los entrenamientos el lunes a partir de las 9.30 en el IES Pirámide. Al día siguiente volverán a trabajar a esa misma hora y a las 13.30 partirán con rumbo a Valencia para desarrollar una mini concentración de cuatro días con la que huir de las fiestas de San Lorenzo. A la espera de la adaptación de los nuevos fichajes, la presencia de Enzo Lombardo, Cristian Salvador y Kevin Carlos está lastrada por sus respectivas lesiones y es poco probable que lleguen a tiempo.