Martín González: “Sandro quiere salir, pero nos tiene que valer de algo”

La SD Huesca trabaja para incorporar dos futbolistas en los próximos días y considera que la defensa es la línea más necesitada en este momento. Las salidas, en cambio, están “paradas”, como ha indicado este miércoles el director deportivo, Ángel Martín González, durante la presentación del centrocampista japonés Kento Hashimoto. Para que la plantilla adquiera su perfil definitivo quedan “cuatro o cinco fichajes”, y la situación con Sandro Ramírez no se desatascará si no se encuentra una solución satisfactoria para el club azulgrana. No se irá a cualquier precio.

En este sentido, el caso del canario, que no trabaja con sus compañeros desde el 22 de julio, “no ha avanzado desde el minuto uno, ni para bien ni para mal. La idea del jugador es salir pero nos tiene que valer de algo, si no sacamos nada no tiene sentido”. Sigue glosando sus virtudes: “Tiene calidad, velocidad y golpeo y puede ser importante. Siempre hemos dicho que queremos que se quede, pero no tengo ni idea de cómo va terminar esto”.

Martín González ha repasado el desarrollo del verano a falta de nueve días para el debut oficial en el estadio del Levante y considera que la plantilla “poco a poco va cogiendo forma”. Se está cerca de cerrar dos fichajes que ayuden a reforzar la “solidez” pretendida: “Quedan cosas importantes, la parte de atrás es vital y los equipos empiezan por la defensa. El Huesca va a estar bien. Las primeras opciones casi nunca son posibles, pero estamos contentos con la gente que está viniendo y con la base”.

Queda casi un mes para el cierre del mercado veraniego de fichajes y el director deportivo no establece objetivos. “El tiempo dirá lo que somos, vamos a competir bien, seguro, y queremos que la gente se vaya contenta del campo”, ha señalado. Martín González no ha anunciado cambios en lo que se refiere a las salidas de Sandro, Álvaro Fernández, Andrés Fernández o Juan Carlos Real, y anticipa que “no hay ninguna opción visible. Queda mucho tiempo y seguramente a última hora se mueva todo en ese sentido”.

El madrileño ha sido claro con la situación de la zaga, en la que considera que “solo tenemos un central que consideramos titular -en referencia a Jorge Pulido y descartando en ese aspecto a Jérémy Blasco- y hay que fichar al menos uno más”. Se está haciendo lo posible “por acelerar conversaciones. Avanza el mercado y queda menos gente por colocar. Sería muy importante dar salidas para tener más espacio y pase lo que pase cerraremos negociaciones si podemos”.

La SD Huesca será cuando termine de dibujarse un conjunto “diferente” al actual, y con un papel quizá relevante de los cinco canteranos que están a las órdenes de Cuco Ziganda desde el primer día: “Han trabajado de maravilla, no puedo asegurar que estén todo el año pero seguro que se tira de ellos. Son profesionales y te puedes fiar de ellos sin ningún problema”. La plantilla, con la llegada de Hashimoto, suma 20 futbolistas del primer equipo a la espera de salidas y llegadas.