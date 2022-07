El Eibar desnuda las carencias que aún tiene la SD Huesca

Segunda derrota veraniega para la SD Huesca, que tras una media hora de alto nivel y tras adelantarse en el marcador se fue deshinchando y terminó claudicando ante un sólido Eibar (1-3). El amistoso de Tafalla reflejó de manera fiel el punto exacto en el que se encuentra el equipo azulgrana a menos de dos semanas de que arranque la competición. Falta gol mientras Escriche tira del carro y se resuelve la salida de Sandro Ramírez, y atrás hay demasiadas similitudes con el curso pasado. En los dos encuentros de más nivel, con Osasuna y los armeros, se han encajado siete tantos. Los fichajes por llegar, en todas las líneas, han de elevar el nivel de un bloque, por otro lado, donde ya se nota la mano de Cuco Ziganda pero que llega hasta donde sus limitaciones le permiten.

El navarro tiene definidos dos equipos para la pretemporada y alineó el de la segunda mitad de Calahorra. Volvieron a ser titulares, como entonces, San Román y el canterano Pablo Tomeo por necesidades del guión. El reconocible 4-4-2 del navarro volvió a contar con el de Benidorm bajo palos, ya que Andrés se quedó en casa por molestias físicas y Álvaro, que fue suplente, desgrana las opciones para salir. El centro del campo echa en falta al lesionado Salvador y a un Kento Hashimoto que aún está por llegar. Se trataba de un once para tratar de tú a tú a un Eibar que también salió con todo, con un equipo competitivo para la liga y muy similar al que se quedó a un suspiro del ascenso a Primera División.

Los armeros tomaron la iniciativa ante un Huesca obligado a replegarse. No será, desde luego, un equipo manierista. Una rápida conducción de Soko por la derecha y un centro que remató mal Kevin Carlos supusieron la primera noticia en ataque a los cuatro minutos. Una falta lateral a Mateu remarcó el despertar del Huesca, rematado con un golazo de Escriche a los siete minutos. Recibió un balón de Florian, sorteó a tres jugadores del Eibar y mandó un latigazo a las redes de Yoel desde fuera del área. Segundo tanto del de Burriana, que este verano vuelve a cargarse a las espaldas esta responsabilidad en ausencia física y mental de Sandro Ramírez.

Los azulgranas anularon al Eibar, que solo encontró algún espacio con el exazulgrana Vadillo a la espalda de Ratiu, y Tejero se interpuso entre Marc Mateu y el 2-0 a los 14 minutos. Poco después, Kevin Carlos volvió a intentarlo en un Huesca muy vertical, que está aprendiendo a ocupar bien los espacios como punto de partida. Que presiona bien para obstaculizar la salida de balón del rival y es capaz de sorprender a un toque, como uno de Florian que habilitó a Kevin Carlos ante el meta Yoel. Le faltó un pelo de confianza para batirle, y en la siguiente acción entre Soko y Mateu rondaron el premio. El Eibar encontró el empate tras el córner, con una rápida contra bien definida por Corpas. Una isla, un gol extemporáneo y ajeno al desarrollo del juego.

Kevin Carlos se resintió de problemas físicos a la media hora y le debió relevar Abou Kanté, que no mostró ni mucho menos las mismas prestaciones. Trató de hallarle Soko en otra buena jugada del camerunés y como prolongación del buen tono azulgrana. Solo los errores propios habilitaban al Eibar, y el Huesca acusó cierto decaimiento físico antes del descanso. Los vascos se crecieron y se pusieron en ventaja con un libre directo lanzado por Vadillo y que sorprendió a San Román, despistado por la nube de piernas que no acertó a desviar el lanzamiento lateral del andaluz. La ley de los ex. La primera parte premió la efectividad de los armeros y castigó a un Huesca que se fue cayendo, falto de puntería.

El técnico solo hizo un cambio en el descanso, Valentín por Soko, y el escenario siguió siendo incómodo para los oscenses. Timor ayudaba en la salida de la pelota como un tercer central y los de Cuco Ziganda despertaron con dos acciones del catalán y de Mateu que depararon sendos saques de esquina. Manu Rico y Joaquín refrescaron el equipo en lugar de Escriche y Marc Mateu en busca de una continuidad que no se hallaba. Ratiu derribó a Corpas en el área y el rumano enseñó que sigue con lagunas evidentes en defensa. Stoichkov marcó el penalti a los 62 minutos, fuerte y a la derecha de San Román. El escenario del encuentro, impensable durante la primera media hora, también se debió a la pérdida de filo en ataque ante un Eibar que añadió un tercer central, Chema Rodríguez.

Con 20 minutos por delante, Ziganda agitó el bloque con cinco cambios más, todos los que restaban salvo Álvaro Fernández, y Kanté emergió con un chut que detuvo Yoel. Entre el franco-gambiano, Juan Carlos y Joaquín buscaron la magia extraviada entre el entramado fabril del Eibar atrás. Tomeo, que había salido, volvió a entrar seis minutos después para relevar a un Florian que se había hecho daño en una acción fortuita. El Huesca terminó el amistoso más entero pero no hizo sufrir a los armeros ni se acercó a la posibilidad de evitar la segunda derrota. Tras Kevin y Florian, Joaquín fue el tercer futbolista que se retiró lesionado después de que le trabase Roncal, pero pudo terminar el choque.

Ficha técnica

SD Huesca: San Román; Ratiu (Vilarrasa, 69), Pulido (Blasco, 69), Anglada (Euse Monzó), Florian Miguel (Tomeo, 75), Timor (David García, 69), Tomeo (Juan Carlos, 69), Marc Mateu (Joaquín, 56), Soko (Gerard Valentín, 46), Escriche (Manu Rico, 56) y Kevin Carlos (Kanté, 29).

Eibar: Yoel; Tejero, Arbilla, Venancio, Imanol, Sergio Álvarez (Alejandro, 85), Javi Muñoz, Corpas (Roncal, 85), Vadillo (Chema, 57), Stoichkov (Jon Bautista, 79) y Quique.

Goles: 1-0, min. 7: Escriche. 1-1, min. 24: Corpas. 1-2, min. 43: Vadillo. 1-3, min. 62: Stoichkov, de penalti.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro). Amonestó a Tomeo y Ratiu en la SD Huesca y a Tejero en el Eibar.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el campo de San Francisco de Tafalla (Navarra).