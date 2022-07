El año de la confirmación de Florian Miguel en la SD Huesca

Entre los futbolistas con recorrido en la SD Huesca, Florian Miguel afronta la temporada de la consolidación en el club azulgrana y el fútbol español. La pasada solo se perdió un partido y lo hizo por acumulación de amonestaciones. Esta aspira a mantener un rol principal en la libreta de Cuco Ziganda, que de momento lo está probando como lateral zurdo. “Es muy importante la pretemporada, hay un nuevo entrenador y hay que practicar sus ideas ponerlas en el campo”, ha señalado tras el entrenamiento de este martes.

El defensa se ha mostrado con “muchas ganas de empezar otra vez. Creo que lo más importante ahora es hacer una buena pretemporada coger las ideas del míster y llegar bien al primer partido de liga después, veremos qué pasa”, una reflexión con la que prefiere dejar los vaticinios y objetivos alrededor del nuevo curso para más adelante. Ziganda “viene con sus ideas así que hay que trabajarlo y adaptarse rápido. Creo que nos gusta su idea, tenemos que defender todos bien juntos, y luego tenemos mucha libertad ofensiva, para los futbolistas de las bandas está muy bien”.

En el amistoso de ese miércoles en Calahorra (19.30, Aragón Deporte), los azulgranas buscarán el primer triunfo del verano, pero por encima se ubica el objetivo de “trabajar físicamente y poner las ideas del míster en el campo”. Como lateral o de central, Florian Miguel se ofrece a actuar allí dónde se lo pida el entrenador: “Yo disfruto de las dos posiciones. Quiero jugar, ayudar al equipo es lo más importante”.

Como a todos los veteranos, le toca integrar a los nuevos futbolistas “de la mejora manera, trabajan bien con calidad así que es importante para el equipo si pueden ayudarnos”, también un Ignasi Vilarrasa que le disputará el puesto. Se encuentra “muy bien”: “El año pasado me costó un poco al principio -no se asentó en la titularidad hasta el derbi de octubre en La Romareda- pero yo estoy muy bien, me he adaptado mucho, estoy con confianza, ilusión, al 100%”. Florian termina contrato el próximo año y se encuentra a gusto en el club y en España: “Quiero ayudar al máximo al equipo y tengo muchas ganas. Estoy preparado para todo”.