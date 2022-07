La primera SD Huesca de Cuco Ziganda, a medio gas

La primera SD Huesca de Cuco Ziganda ofreció este miercoles apuntes interesantes y aspectos a mejorar. Nada extraño tras dos semanas de pretemporada y un partido de rodaje con el que se puso en marcha el calendario de amistosos. El empate con Osasuna Promesas (1-1), un conjunto recién ascendido a la Primera RFEF, enseñó a un equipo en el carril que le indica el entrenador navarro pero incompleto a la fuerza. Porque todavía han de apuntalarse la defensa y el centro del campo y porque faltaron cinco jugadores por diferentes motivos: Álvaro, Sandro, Enzo Lombardo, Kanté y el recién fichado Hashimoto.

El canario, la gran incógnita de la planificación porque su futuro azulgrana no está nada claro, no se ha entrenado en lo que va de semana, como tampoco Lombardo, y el franco-gambiano todavía no ha acumulado la suficiente carga física desde su llegada. Hashimoto está concentrado con Japón y Álvaro fue el descarte de entre los tres porteros, lo que delata que la puerta de salida la sigue teniendo abierta de par en par.

Siete de los futbolistas que siguen del año pasado, tres canteranos y un fichaje conformaron el primer once de Ziganda, fiel al principio del 4-4-2. Una proporción equilibrada respecto a los que se quedaron esperando su oportunidad en la segunda mitad. Vilarrasa ocupó el lateral zurdo y Anglada, Tomeo y Manu Rico se sujetaron a la vieja guardia. Las bandas escogidas por el técnico azulgrana, con Ratiu y un Valentín que ha heredado el 7 de Ferreiro en la derecha y Villarrasa y Marc Mateu en la izquierda, podrían cumplir sin problemas en el estreno oficial del 12 de agosto ante el Levante.

Timor y Tomeo conformaron el doble pivote, y arriba Escriche encarna de nuevo la responsabilidad goleadora en el arranque de la pretemporada. Ya le sucedió el verano pasado mientras iban llegando los refuerzos. Este, y con cuatro delanteros ya en nómina, se dan situaciones particulares que elevan su importancia. Ziganda quiere transiciones rápidas en busca de los extremos y presión alta tras pérdida. Una base en la que el conjunto oscense se aplicó con eficacia en los primeros minutos, hasta el gol anotado por el de Burriana.

Más información El juez prorroga seis meses más la instrucción de la Oikos

El Huesca asumió de entrada la pelota y avisó con un disparo de Tomeo arriba a los 10 minutos tras una larga jugada. Osasuna promesas replicó con un remate de cabeza cruzado de Jony González que se marchó fuera cuando había superado a San Román. Los de Ziganda se adelantaron a los 13 minutos con un testarazo de Escriche a centro de Valentín. Las situaciones por fuera, con las continuas subidas de los laterales y los extremos complicaron la vida a los visitantes. Los cambios de juego de Timor son un caramelo.

Sin que sirva de excusa, porque la preparación física afecta a todos los equipos por igual, el Huesca bajó un tono después del 1-0 y los cachorros rojillos espabilaron. En el 19, Anglada sacó a medio metro de la línea de gol otra ocasión del altísimo Jony González y el Promesas acumuló hasta el descanso llegadas que delataron cierta relajación en los locales, con Ratiu y Vilarrasa apurados en tareas defensivas.

De los escogidos para la segunda mitad por Ziganda solo siguió respecto a la primera Hugo Anglada, que tanto de central como de lateral diestro mostró hechuras de buen futbolista. Si sigue así este verano bien puede contar con sitio en la primera plantilla. Con tantos cambios y tanto calor, el Huesca fue menos. Menos incluso que Osasuna Promesas por momentos. Sancho avisó en el 53 y Rabadán empató en el 71 a la salida de un córner. Más combinativo por dentro, el equipo azulgrana aceleró en los últimos minutos y coleccionó ocasiones para ganar en las botas de Juan Carlos, Kevin Carlos, Florian y Joaquín, que estrelló el balón en el travesaño en el descuento.

Ficha técnica

SD Huesca: San Román; Ratiu, Pulido, Anglada, Vilarrasa, Timor, Pablo Tomeo, Marc Mateu, Gerard Valentín, Manu Rico y Dani Escriche. En la segunda parte: Andrés; Anglada, Blasco, Euse, Florian, Salvador, David García, Soko, Joaquín, Juan Carlos y Kevin Carlos.

Osasuna Promesas: Valencia; Unai Dufur, Iker Muñoz, Jony, Inach, Eneko, Azcona, Mutilva, Boiro, Ander Dufur y Tomé. También jugaron Darío, Diego, Rabadán, Pau, Xabi, Ander Yoldi, Irurita, De Luis, Iván, Dani Sancho y Osambela.

Goles: 1-0, min. 13: Dani Escriche. 1-1, min. 71: Rabadán.

Árbitro: Javier Ubico (Comité Aragonés). Amonestó al local Joaquín y al visitante Diego.

Incidencias: Partido amistoso jugado a puerta cerrada en el IES Pirámide.