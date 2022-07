Kanté promete goles, velocidad y trabajo para la SD Huesca

Abou Kanté quiere goles. El delantero de la SD Huesca, que también puede jugar por las dos bandas, se ha marcado este objetivo durante la presentación que ha tenido lugar este martes en El Alcoraz. El curso pasado marcó cinco en el Fuenlabrada y es consciente de que ha de aprovechar sus oportunidades para convencer a Cuco Ziganda. La primera oportunidad llegará en los amistosos, una rueda que empieza a girar este miércoles ante Osasuna Promesas en el IES Pirámide (19.00, Aragón Deporte). El franco-gambiano está listo para debutar y en los días previos ha alternado el trabajo en solitario con el grupal.

Le ha acompañado el director deportivo, Ángel Martín González, que ha destacado que “ya tiene experiencia en nuestra liga, en Francia y en Bélgica. Se puede adaptar a la punta y las dos bandas. Es muy rápido, va a aportar en ataque y nos va a ayudar”. Para cerrar el fichaje también se tuvieron que sortear cuestiones de índole personal y el ariete ha agradecido el interés del club, al que pretende “devolver la confianza en el campo. Lo demás importa poco”. De 27 años, ha firmado por dos temporadas con otra opcional.

Kanté va a ofrecer “velocidad” y un juego que “comparte la idea del míster, puedo estar en banda y delantero y aportar muchas cosas”. En estos primeros días de trabajo ya se ha podido hacer una composición de lugar y ver que le gusta el equipo que se está confeccionado. Cuco Ziganda está trabajando la presión en espacios reducidos y la velocidad al espacio, conceptos que el futbolista asume con “compromiso”. No tiene prisa y cree que “todo llegará”; también, la mejoría de los números como goleador.

Más información El japonés Kento Hashimoto refuerza el centro del campo de la SD Huesca

“Es verdad, el trabajo de un delantero es meter goles pero hay muchas otras cosas, como que el mister esté contento. Los goles van a venir y no me preocupa”, ha valorado Kanté, que también entiende que ha de trabajar la efectividad para abrirse hueco en el once de la SD Huesca: “Hay muchas cosas pero los goles, tener ocasiones y todo llega. Muchas cosas que son del pasado. Miro al presente”, ha zanjado el ariete, que comparte posición en este momento con Dani Escriche, Kevin Carlos y Sandro Ramírez.

Martín González ha pasado revista a la actualidad de la planificación deportiva tras el anuncio el lunes del pivote japonés Kento Hashimoto y la necesidad de incorporar, al menos, dos centrales y un centrocampista más. La situación de Sandro Ramírez, que este martes tampoco ha entrenado con el grupo, como tampoco Enzo Lombardo, sigue en el aire. Esta vez, el director deportivo ha lanzado un mensaje claro al canario: “Nos encantaría que Sandro se quedase pero él tiene que hacerlo convencido; si no, es malo para todos. Hemos hablado con él muchas veces, queremos que se quede y aporte lo que tiene”.

Hashimoto, mientras, es un refuerzo “de nivel, con calidad. Es un futbolista completo y con recorrido. No es habitual que alguien así venga a Segunda, por la guerra debió abandonar Rusia y tuvimos la opción, no lo pensamos y ha salido la cosa muy bien”. El club espera su aterrizaje “el lunes o martes de la semana que viene”, cuando termine su participación con la selección absoluta japonesa en la Copa de Asia Oriental. El equipo “coge forma, estamos a la búsqueda de central y el tiempo nos ayudará”. Martín González busca “experiencia en la categoría, de una o dos temporadas, son puestos claves en un equipo. Nos da igual si tiene 22 años o 30, si pensamos que es la persona indicada iremos a por él”.

No es intención de Martín González aguardar hasta el final del mercado. Se quiere “hacer todo cuanto antes y si es posible cerrar algo en una semana. Si a última hora nos podemos acercar alguien lo intentaremos”. Con Hashimoto, Cuco Ziganda suma 20 futbolistas de la primera plantilla, con situaciones aún por resolver como la de los tres porteros, la salida de Juan Carlos Real o el papel que acaban desempeñando los seis canteranos que están participando en la preparación veraniega.