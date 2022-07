Los abonados de la SD Huesca mantienen su respaldo al proyecto

Este domingo a medianoche concluía el plazo para que los abonados de la SD Huesca renovasen sus carnets, y la cifra oficial entre particulares y empresas es de 6.773, por lo que el apoyo es similar al del curso pasado, que se movió a estas alturas de la campaña en unas cifras muy parejas a estas. A partir del lunes 25 de julio y hasta el 7 de agosto se abre el plazo para nuevas altas. El número total de socios del curso pasado fue de 7.850, una cantidad a la que resulta bastante probable: bastaría con superar el millar de nuevos abonos.

Los precios para las nuevas altas son los mismos que hace un año, con cantidades, en el caso de los adultos, que oscilan entre los 115 euros y los 450, mientras que para las renovaciones, como compensación por las restricciones de aforo vividas al inicio del anterior curso, se ha optado por aplicar un descuento del 10%. El carné permite el acceso a todos los partidos de liga, cuya primera jornada está fijada para el fin de semana del 13 y 14 de agosto, los de Copa del Rey hasta octavos de final, siempre que sea frente a un rival de igual o inferior categorías, y para los del filial.

Repetir los 7.850 abonados de la 2021-22 era el anhelo al inicio de la campaña de abonados. El director general de la SD Huesca, Josete Ortas, no fue del todo optimista en la presentación: "Me gustaría creer que no vamos a perder, pero es lógico que pueda haber gente desencantada". No obstante, si se atiende a que la temporada anterior más de mil personas coparon la lista de espera de gente que se quedó sin la posibilidad de darse de alta por las limitaciones que impone el aforo de El Alcoraz, las cuentas saldrían.