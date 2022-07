Pedro Mosquera, cuarta salida en la SD Huesca

Pedro Mosquera tampoco vestirá la camiseta de la SD Huesca la próxima campaña. El club azulgrana ha anunciado este lunes el cese de la vinculación que habría unido a ambas partes por una temporada más y que se activó automáticamente por partidos disputados. Al rebasar la cifra de los 25 el pasado curso, el gallego se había ganado este derecho. Sin embargo, el club y el jugador han considerado que la mejor opción era extinguir el acuerdo. De esta forma, no estará ya presente el miércoles en el inicio de los entrenamientos a las órdenes de Cuco Ziganda y apunta al Leganés.

En un mensaje de despedida que ha publicado en sus redes sociales, el pivote desea "de corazón" que "esta sea la mejor decisión para ambas partes" y que "la SD Huesca esté siempre en lo más alto". "Recuerdo que cuando llegué de mi casa, de A Coruña, tenía pocos conocidos en Huesca; ahora me voy con muchísima gente a la que aprecio muchísimo en la ciudad, compañeros y trabajadores del club que ahora son amigos y una afición que siempre me demostró su cariño en los 100 partidos que he tenido la suerte de vestir su camiseta", ha señalado.

El pivote, de 34 años, se ha quedado en los 100 partidos exactos con el club oscense. Terminó la temporada muy consolidado en los planes del técnico Xisco Muñoz. Se incorporó en el tramo final del mercado veraniego puesto que debía resolver antes unas cuestiones personales. Esta circunstancia pudo afectar a su rendimiento inicial, aunque se terminó convirtiendo en un asiduo de las alineaciones. Jugó un total de 33 encuentros y fue titular en las 12 últimas jornadas del campeonato.

Incorporado en el verano de 2019, fue entonces un jugador decisivo en el conjunto que logró el ascenso a Primera de la mano de Míchel Sánchez y aún sumaría 27 apariciones en la máxima categoría. La de Mosquera es la cuarta despedida de este verano entre los futbolistas que tenían contrato en vigor; antes se han producido las de Julio Buffarini, Pablo Insua y David Ferreiro. La dirección deportiva encabezada por Ángel Martín González trabaja en las siguientes, por motivos puramente económicos y que involucran a jugadores como Andrés y Álvaro Fernández y Juan Carlos Real, con la incógnita de cuál será el futuro de Sandro Ramírez. Alguna de ellas puede concretarse antes del miércoles, fecha señalada para el inicio de los entrenamientos.