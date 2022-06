Martín González: “Las decisiones son todas económicas, ninguna deportiva”

La SD Huesca se ajusta el cinturón ante la perspectiva de una reducción considerable de la masa salarial, que todavía está por definir, y el director deportivo, Ángel Martín González, actúa en consecuencia. El madrileño ha aprovechado la presentación de Patrick Soko este jueves para pasar revista a situaciones generales y particulares en el contexto de un mercado que se encuentra a estas alturas “absolutamente parado” y con la necesidad de negociar las rescisiones de los contratos de jugadores del calado de David Ferreiro, Andrés Fernández o Pablo Insua. En este sentido, ha dejado claro que se trata de decisiones “económicas, ninguna deportiva”.

A menos de dos semanas de que comiencen los entrenamientos, con la concentración en Benasque prevista del 6 al 13 de julio, es “complicadísimo dar un paso”. Considera Martín González que “tenemos que tener paciencia y tranquilidad y seguro que llegará el momento. Estamos cerca de alguna situación pero cuesta cerrar”, en referencia velada al interés por el lateral zurdo Ignasi Vilarrasa, que llegaría libre procedente del Atlético Baleares pero que también cuenta con la posibilidad de jugar en Italia; o del portero Andoni Zubiaurre, que podría dejar la Real Sociedad, donde solo se le garantiza el rol de tercer guardameta.

Desde que trascendió la posibilidad de que Ferreiro, con contrato hasta 2023, deje la SD Huesca se ha convertido en uno de los puntos delicados de la planificación. El director deportivo asegura que “las decisiones son todas económicas, ninguna deportiva. El equipo tenía una buena base y son decisiones que no son fáciles para nadie. No hay más remedio que tomarlas. El presupuesto se ha reducido bastante, hay contratos altos y se ha de buscar una solución”. Las reacciones de todos los jugadores en esta situación son “parecidas y puedes imaginar, te dicen que no quieren salir perjudicados”.

En este punto, en el club azulgrana tratan de “ser justos y estas situaciones también nos duelen. Sé lo que se siente y no eres de piedra. He sido jugador. Hay que arreglar las situaciones más complicadas para que todos salgamos beneficiados”. El director deportivo no sabe con precisión si será un verano largo: “Nos gustaría que no. Cuanto antes esté cerrado lo principal, mejor, pero en alguna situación habrá que esperar al final del mercado”. La plantilla cuenta “con una base todavía importante aquí, no es prioritario traer jugadores tan rápido”. Quiere cerrar “dos fichajes” antes del ‘stage’ de Benasque “para tener más tranquilidad. No hay problema por esperar un tiempo”.

El madrileño no conocía al detalle la situación económica de la SD Huesca cuando se comprometió con el club, pues no hablaron “más allá de la situación” y “me apetecía venir, conocía personas de aquí y me daban confianza”. Martín González sigue lanzando un mensaje optimista respecto a la situación del delantero Sandro Ramírez, que comenzará la pretemporada a las órdenes de Ziganda pese a que su intención no sea la de vestir de azulgrana y sí la de seguir en Primera: “Hemos hablado, lo tuve en el Getafe y no hay nada en contra para pensar que no quiera venir”.

El propio Ziganda y el secretario técnico Ramón Tejada representan sus dos principales puntos de apoyo. “Tejada me explica las situaciones y con Cuco hablo continuamente y queremos ir de la mano”. Una tarea ingente de la que no le gusta dar detalles en la sala de prensa, escarmentado por la experiencia: “No tiene sentido dar nombres. He vivido situaciones de todos los colores y se han escapado jugadores por ese motivo”. Sí ha confirmado que el central Euse Monzó formará parte de la dinámica del primer equipo y no jugará con el filial de Tercera RFEF.