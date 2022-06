La SD Huesca lanza una campaña de abonados para reconectar con la grada

La SD Huesca dio este martes un paso más en el camino hacia la próxima temporada, la 2022-23, la primera que, en principio no va a tener ningún tipo de restricción por la pandemia, poniendo en marcha la campaña de abonados, que en esta ocasión tendrá como lema ‘Basado en hechos reales’. "Con él buscamos transmitir la comunión que durante muchos años ha habido entre la grada y el equipo, queremos que el aficionado vuelva sentirse protagonista", expuso la idea base el director general, Josete Ortas, que estuvo acompañado por el consejero y director de operaciones y servicios, Agustín Pueyo, siguiendo la línea de otras acciones como la de las camisetas, cuyo diseño, como ya se ha visto en la primera equipación, quiere recuperar las esencias tradicionales, y con las que se pretende reconectar con la masa social tras la desafección detectada en el último gris ejercicio. "Pido un voto de confianza". solicitó.

Los precios para las nuevas altas son los mismos que hace un año, con cantidades, en el caso de los adultos, que oscilan entre los 115 euros y los 450, mientras que para las renovaciones, como compensación por las restricciones de aforo vividas al inicio del anterior curso, se ha optado por aplicar un descuento del 10%. El carné permite el acceso a todos los partidos de liga, cuya primera jornada está fijada para el fin de semana del 13 y 14 de agosto, los de Copa del Rey hasta octavos de final, siempre que sea frente a un rival de igual o inferior categorías, y para los del filial. Repetir los 7.850 abonados de la 2021-22 es el anhelo, aunque no se esconde que puede ser complicado. "Me gustaría creer que no vamos a perder, pero es lógico que pueda haber gente desencantada", reconoció Ortas.

Las renovaciones se pueden realizar desde este martes a través de la página web para abonados de la SD Huesca y será desde el próximo lunes y hasta el 17 de julio cuando también se pueda completar el proceso en la tienda del club en el Coso Bajo. La entidad se tomará después una semana para reorganizar y recapitular la situación antes de que entre el 25 de julio el 7 de agosto se acometan las nuevas altas, un proceso en el que tendrán prioridad los accionistas y los socios del fan club.

Entre las novedades, aparece la posibilidad del pago fraccionado en tres, seis o nueve meses. Además se hará entrega de un cupón de descuento del 10% para la adquisición de la nueva camiseta. También se mantiene la opción de heredar la butaca para los familiares de primer grado de un abonado fallecido y la de ‘libera tu asiento’ que permite que en los partidos a los que no se vaya a asistir, si se le hace saber, el club pueda disponer de la localidad a cambio de un reembolso del 40% en el caso de que ésta se venda facilitando así que en la siguiente renovación se pueda aplicar una rebaja de hasta un 50%.

Fruto de una reciente reunión con las peñas y de las exigencias en materia de seguridad de la Liga, se va a ampliar la grada de animación, que pasa de alrededor de 170 plazas a 205. "Tendrá un acceso independiente, sus propios servicios y la opción del identificador biométrico, por si es necesario en un futuro. Si la demanda va creciendo, se puede seguir agrandando", comentó Ortas. El club se está poniendo en contacto con los abonados afectados para ofrecerles nuevas ubicaciones en el estadio respetando el precio de su localidad original.

Con las peñas se quiere que se convierta en habitual realizar una reunión al principio y al final de la temporada. Además se persigue llevar a cabo una jornada lúdica con la afición en un día en el que haya partido en El Alcoraz, una idea que se maneja de tiempo atrás, pero que la pandemia lo había impedido.