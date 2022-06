La llegada del entrenador sigue sobre la mesa en la SD Huesca

La primera semana tras el cierre de la temporada sirvió para anunciar al nuevo director deportivo, la segunda se confía en que sea la de la contratación del entrenador, pieza clave y necesaria para seguir diseñando el nuevo proyecto de la SD Huesca. En sus primeras palabras como responsable de la parcela deportiva azulgrana, Ángel Martín González comentó que la llegada del técnico se encontraba cerca sin, como en él es norma, querer desvelar nombres y ni mucho menos afirmar que el pretendido era José Luis Mendilibar, ex, entre otros, del Alavés, el Valladolid, el Eibar, al que sigue muy ligado, y Osasuna, donde ya coincidieron los dos, y vieja aspiración de los oscenses, pero no la única.

El fichaje de un entrenador es una cuestión que se lleva tratando desde semanas atrás en el club, donde se supo con antelación que Xisco Muñoz no continuaría. La idea era poder tener el nuevo titular del banquillo lo antes posible para seguir con la construcción de la plantilla. Antes de la destitución de Rubén García se realizaron de hecho varias entrevistas personales. Fue entonces cuando se tanteó a Luis García Plaza, ahora en el Alavés, a Juan Carlos Carcedo, que se decantó por el Real Zaragoza y a Rubén Albés, ex del Lugo. En la entidad no se quería caer en errores como el de la temporada pasada, cuando se acabó recurriendo a Nacho Ambriz, preparador mexicano sin experiencia previa como primer entrenador enEuropa que dio el sí el 28 de junio, diez días antes del inicio de la pretemporada, después de que otras opciones prioritarias se hubiesen ido quedando por el camino.

Sea Mendilibar, que manejaría más opciones, u otro como Jon Pérez Bolo, ex de la Ponferradina que también ha sido relacionado recientemente con el Huesca, Martín González quiere que su entrenador se adapte a la plantilla dentro de una propuesta en la que le gustaría que prime el fútbol de ataque y alegre. Una cosa tiene claro, la elección del entrenador la decide él y así se está llevando el asunto en las oficinas de El Alcoraz.

Más allá de eso y yendo a cuestiones de índole práctica, la pronta llegada del director técnico también facilitaría la confirmación del cuadro de colaboradores que le rodeará y la confección de la pretemporada, que se espera que arranque en la primera semana de julio. Además hay que cerrar cuestiones como la tradicional concentración de Benasque y los amistosos. Si el equipo, ahora de vacaciones, volviese al trabajo en esas fechas, tendría por delante cinco semanas antes de que la liga vuelva a ponerse en marcha sobre el 13 de agosto.