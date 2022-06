Martín González: “La primera meta de la SD Huesca debe ser competir bien”

Ángel Martín González ya ejerce como director deportivo de la SD Huesca y este miércoles, en su presentación oficial, ha explicado las líneas maestras del proyecto en el que trabaja, con la búsqueda del nuevo entrenador y la confección de la plantilla como primeros pasos. El primero se encuentra “muy avanzado” y el segundo dependerá de variables que aún están por definir, como el límite salarial. Su deseo sería el de comenzar la pretemporada del mes de julio con el equipo ya casi cerrado, pero es consciente a la vez de que el final del mercado siempre depara buenas oportunidades en el afán de que sea un “año bonito”.

El madrileño, que ha firmado por tres temporadas, ha insistido en que no se trata de establecer una meta inmediata como la del ascenso, pues puede introducir “una presión absurda”. Precisamente, uno de los males detectados este curso y que se tratará de esquivar. En sus primeras palabras ha lanzado también los postulados que le van a guiar a lo largo del verano y en su andadura en el club azulgrana. Desea contribuir a “seguir creciendo como club” y le ha sorprendido “muchísimo, tiene una infraestructura muy buena en Segunda. Esperemos que salga todo bien y podamos seguir juntos mucho tiempo”.

No es de la clase de directores deportivos “de ganar todo desde el primer partido. Es una categoría muy igualada, hay que ser serios y competitivos”. Quiere “hacer un buen equipo empezando desde atrás y crecer”. Martín González no quiere tampoco hablar de “metas complicadas”, y la SD Huesca ha de plasmar de nuevo sobre el campo el crecimiento que ha experimentado como club: “Deportivamente es lo que cuenta y hay que intentar mejorar, ganar partidos y tener un año bonito en el que disfrutemos todos”.

Ha esquivado la cuestión de si el entrenador por el que va a optar es José Luis Mendilibar (“nunca hablo de nombres”, ha replicado), y sí ha dejado claro que “el técnico se ha de adaptar a la plantilla y sacar partido. Me gusta el fútbol de ataque y alegre, es fácil decirlo pero difícil hacerlo. El objetivo es hacer un buen bloque y competir bien, así seguro que ganaremos muchos partidos”. Le gustaría cerrar al nuevo preparador “hoy mismo, pero no sé si es posible. Tienen gente detrás, familia. Hay negociaciones avanzadas y veremos si lo podemos firmar cuanto antes”.

El objetivo general del director deportivo reside en que los aficionados “se lo pasen bien cuando vengan a ver al Huesca. Que estén orgullosos de su equipo y vean cosas que les hagan disfrutar, se sientan identificados con el equipo. Aquí gustan los conjuntos alegres, del estilo a conjuntos como Osasuna en Pamplona. Lo demás ha de llegar por sí mismo”.

La hoja de ruta con los 18 futbolistas que tienen contrato en vigor, los 15 que han concluido esta temporada más los cedidos Sandro Ramírez, Álvaro Fernández y Julio Buffarini, contempla “antes que nada hablar con ellos y que sepan la situación por nosotros. A partir de ahí, veremos qué posibilidades hay, qué gente cuenta menos y qué espacio queda para que vengan más”. Asimismo, hay que “aligerar el límite salarial. No es cómo hace 15 años, cuando todo valía y se hacían cosas sin cabeza. Ahora la Liga controla todo y es más complicado cerrarlo bien”.

El madrileño considera “injusto” hablar desde fuera de la campaña recién concluida. Sí ha valorado que “era un equipo hecho para intentar el ascenso y ha estado desde el principio en una situación complicada. Jugar abajo limita a los jugadores, es una losa terrible y eso te minimiza”. De ahí que prefiera “quitar presión y no marcar objetivos que no son reales. A partir de ahí ver, que el jugador se sienta contento de jugar aquí”. Para hacerse con el perfil pretendido de futbolistas, Martín González tiene en cuenta que “estamos en una categoría en la que es complicado jugar al ataque. El fútbol es cada vez más físico y hay que fichar jugadores con piernas”.

En estos días ha tratado de contactar, sin éxito, con su predecesor, Rubén García, aunque sí ha hablado con Ramón Tejada, el secretario técnico, y tiene en su poder la lista de jugadores que se estaban siguiendo de cara a su posible incorporación con negociaciones avanzadas en algunos casos. Tanto Sandro, al que ha tenido en el Getafe, como Álvaro son objetos de deseo y le gustaría contar con ambos, con contrato en vigor hasta 2024: “Sandro en esta categoría puede marcar diferencias, tiene cosas diferentes. Velocidad, gol, uno contra uno. Hablaremos con él”.

Tras su experiencia anterior en Osasuna, Real Zaragoza, Real Oviedo y Getafe a lo largo de dos décadas, era normal que contase con más ofertas, pero “el Huesca estuvo muy convincente al hablar conmigo. Los conocía de un convenio que firmamos con Osasuna. No me gusta volver a los sitios con que se ha trabajado”. El míster “da igual que sea joven o mayor, que tire del equipo y haga las cosas bien. Lo elegiré yo”. El fútbol ha cambiado y no se quiere depender tanto de las cesiones como en el pasado. El big data, “es una ayuda para tomar decisiones, pero nunca ficharía por big data. Estamos abiertos a todo, me encantaría que todos llegasen en propiedad pero hay opciones más económicas”.

Nunca ha trabajado con cantera, pero “es primordial contar con gente de abajo que se implica y no cuesta dinero. La base es importante pero es una realidad diferente, ayudaremos en lo que se nos pida pero a otro nivel”, ha explicado en referencia a su posible implicación con la futura Base Aragonesa de Fútbol. Ángel Martín González ha comparecido acompañado por el presidente, Manolo Torres, y también han escuchado sus palabras los consejeros Sergio Gracia, Alberto Larraz, Agustín Pueyo, Pedro Ibaibarriaga o el director general, Josete Ortas, entre otros trabajadores y responsables de la entidad.