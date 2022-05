Pacheta, técnico del Valladolid: “La SD Huesca querrá dignificar la categoría”

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo, Pacheta, ha afirmado este viernes que él no se cambia "ni por nadie ni por nada", en relación con el Éibar o Almería, aunque estos dependan de sí mismos, y su equipo necesite que estos pinchen para poder lograr el ascenso directo a Primera División siempre que derrote a la SD Huesca el domingo en el José Zorrilla (20.00, Movistar LaLiga). "Estoy orgulloso de dónde estamos aunque podríamos estar mejor y, si bien dije que esto no se resolvería hasta el último momento, tampoco pensé que llegaríamos tan ajustados", ha indicado.

El que fuera técnico de la SD Huesca la pasada temporada ha destacado que su cuerpo técnico y él llevan "tres años, prácticamente, sin poder perder, desde que se entró en playoff con el Elche, porque con Huesca, también había que ganar todos los partidos, e igual con el Real Valladolid", por lo que están "acostumbrados" a la presión, lo cual no quita que sigan teniendo "gatos en el estómago" y que estén "emocionados". Además, tal y como ha apuntado, "con el Elche solo estuvimos dos minutos en Primera división, pero fueron los últimos".

Según ha explicado "lo que iba a ser el Real Valladolid se ha cumplido porque el equipo ha llenado el campo y se ha llegado hasta el último día con opciones, pero se está haciendo larga esta semana, y lo que todo el mundo quiere ya es que llegue el domingo y se sume una victoria ante el Huesca".

En este sentido, tiene claro que "esa debe ser la única prioridad y en lo único en lo que se piense, porque sin un triunfo, el resto no sirve de nada", de ahí que "primero, se gane y, luego, ya se mirará lo que ha pasado en otros campos", ha matizado.

"Los jugadores están mentalizados de lo que viene y están preparados para afrontar este partido ante un Huesca que querrá dignificar la categoría, y que va a venir a Valladolid a ganar. Por eso mando un mensaje a la afición de que se espera un encuentro duro, que nos va a exigir el cien por cien", ha advertido.

Por tanto, de cara a este compromiso ante Huesca "el equipo irá a hacer igual, a salir a ganar, porque el que no lo haga, va a tener dificultades, y luego ya se verá si se logra en el primer minuto o en el 90, pero hay que olvidar la presión y salir con el plan de partido establecido para imponerse a un rival bueno y con grandes futbolistas".

Incidiendo en el Huesca, según Pacheta "es una entidad que puede crecer mucho, que ha formado el equipo para volver a Primera, pero no arrancó esos cuatro o cinco partidos buenos que le hubieran enganchado a la parte alta de la tabla, y se vino abajo". "Cuenta con jugadores a los que he entrenado hace poco, y sé de su valía y calidad, como Seoane, Marc Mateu, Timor o Mosquera y, como no estés ajustado, te van a hacer correr y sufriremos si lo hacen. Debemos tratar de imponer nuestro juego, para que la velocidad de Escriche o Joaquín no aparezca", ha analizado.

Se da la circunstancia de que el Real Valladolid cayó ante la SD Huesca en el partido de la primera vuelta (3-2) pero, tal y como ha reconocido Pacheta, ese partido sirvió para "mejorar mucho, prever otros partidos y saber combatir mejor la presión", y han sabido "crecer en paz con el balón y ser contundentes cuando hay que serlo".