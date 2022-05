El Brentford da por concluida la cesión de Álvaro Fernández, portero de la SD Huesca

El Brentford no ejecutará la opción de compra sobre Álvaro Fernández que se había reservado para el final de esta temporada. El club inglés ha hecho pública la relación de jugadores que no continuarán en sus filas y en ella aparece el portero riojano, que había marchado a la Premier League el verano pasado cedido por la SD Huesca después de que en la anterior campaña, tras lograr el ascenso, hubiese sido su meta titular en Primera División y que incluso hubiese llegado a alcanzar, en unas particulares circunstancias, la internacionalidad absoluta con España antes de colgarse la plata en los Juegos Olímpicos. “Álvaro se ha beneficiado enormemente de jugar en la Premier League, pero ahora necesita afianzarse como portero titular en el Huesca o en otro lugar”, señala en el comunicado Phil Giles, director deportivo de los británicos.

Álvaro, de 24 años, no lo ha tenido fácil en el Brentford. A la sombra de David Raya, que ha conseguido ser llamado por Luis Enrique para la selección, no consiguió aprovechar la lesión de éste para hacerse con el puesto en el once. Arrancó como su suplente y cuando Raya pasó a la enfermería lo relevó durante doce jornadas de liga entre octubre y enero. Sin embargo, sus actuaciones, con 24 goles encajados, no convencieron y acabó siendo sustituido por el danés Lössl. Más allá de la competición liguera, fue el arquero empleado en la EFL Cup hasta la eliminación en cuartos de final a manos del Chelsea tras superar previamente tres rondas.

El Huesca, junto a su futuro director deportivo, deberá ahora decidir qué hacer con el riojano. Tiene contrato hasta 2024, mientras que las ligazones de Andrés y San Román, los metas del actual ejercicio, finalizan en 2023.

Él, por su parte, a través de las redes sociales ha despedido la temporada, aunque sin desvelar su futuro. “Otra temporada que termina. Acabamos consiguiendo el objetivo de seguir en la Premier League una temporada más. Gracias a todos los miembros del equipo y en especial a todos los fans del Brentford, sois el motor de este equipo. Tiempo para descansar y volver más fuertes y seguir consiguiendo objetivos y nuevas metas”, afirma.