Xisco Muñoz pudo alcanzar el objetivo parcial de cerrar la temporada en casa con una victoria y estirar la cifra de encuentros sin perder en El Alcoraz a ocho. También lanzó algún mensaje en clave de futuro y volvió a señalar la falta de gol como el principal problema del curso que se cerrará el próximo domingo en Valladolid. Se superó a la Real Sociedad B en un partido "muy difícil" y después de haberse puesto "bien" con el 2-0 de la primera parte. "Luego nos han empatado y con un arreón nos llevamos los tres puntos", analizó.

El balear estaba "contento" en su despedida como local: "He entendido el proceso y hemos estado desde enero sin perder en casa. Nos gustaría de otra manera, no ha sido así pero me voy contento y orgulloso de lo que han ofrecido los chicos. El grupo ha dado el 100%. La gente no lo valora porque piensa que podemos dar más y estoy convencido de ello. Haremos autocrítica y espero que el año que viene se consiga el objetivo de subir a Primera y se esté siempre el ‘play off’, que se domine la categoría", analizó.

La ausencia de gol no ha podido compensarse con "tantas porterías a cero y manejando situaciones de partido. Quiero felicitar a Seoane y su encuentro con el gol. Con pegada habría sido diferente pero pasa, no es una excusa ni una forma de tirar balones fuera. Es una reflexión de futuro. Hemos empatado demasiado y esa es la diferencia".

Ahora, los azulgranas dispondrán de tiempo para preparar la cita de Pucela, pues vuelven a los entrenamientos el miércoles, y Xisco querrá "el mejor equipo. Será un rival muy difícil y vamos a intentar sacar el equipo que creamos que está más cerca de ganar. Queremos quedar en la mejor posición posible, si puede ser la cuarta mejor de la historia del Huesca en Segunda"; con el tope del noveno puesto como objetivo alcanzable. Lamentaba que, a diferencia de lo sucedido esta jornada, "en momentos de partido que no hemos estado bien faltaba alguien que nos diese la solución. No lo hemos conseguido y ahí están los números. El equipo tiene una solidez defensiva para no haber sufrido".

Continuando con la autocrítica a nivel de club, consideraba el balear que "el objetivo ha sido más grande que la realidad y no se puede poner esa mochila a los chicos desde la jornada 1. Hay que entender situaciones y apoyarlos. El grupo ha sido muy honesto y seguro que por momentos a muchos los hemos frustrado. Hay que ser más cautos y dar cada momento lo que demanda la competición. No perdemos en casa desde enero cuando teníamos al principio una desconexión brutal. Todos veníamos con unas expectativas más altas y no ha sido así", zanjó antes de dar las gracias a la entidad "y a quien haya querido sumar".

El del ascenso "no era un objetivo sobredimensionado. Empezamos con 21 jugadores y pasó el covid. Fue un mercado invernal brutal que nos hizo soñar, si los jugadores se hubiesen adaptado más rápido… Los proyectos no son fáciles, hay que acertar en todo. Soy ambicioso, pero muchas veces si algo no avanza es porque algo sucede".

Mikel Rico: el gran adiós

El adiós de Mikel Rico a El Alcoraz tras seis temporadas unido al equipo azulgrana en diferentes etapas fue otro de los puntos de interés. Antes del encuentro el presidente, Manolo Torres, le entregó un obsequio y al final fue manteado por sus compañeros y pudo dirigirse a la afición para dedicarle unas palabras de despedida. Ha sumado 189 encuentros de azulgrana.