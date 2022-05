SD Huesca-Real Sociedad B, el último baile del curso en El Alcoraz

El Alcoraz abre sus puertas este sábado a las 20.00 por última vez hasta la próxima temporada para que la SD Huesca reciba a la Real Sociedad B. Después de una semana en la que la atención ha estado puesta en lo que ocurría en los despachos con el nombramiento de Manolo Torres como presidente, la creación de una comisión ejecutiva y la destitución del director deportivo Rubén García, el balón vuelve a rodar sobre el césped. Sí, a pesar de que hace varias jornadas que los azulgranas se despidieron matemáticamente de alcanzar el ‘play off’ -la meta mínima exigida al inicio del curso-, a éste aún le restan un par de compromisos más en los que la mayor aspiración clasificatoria posible es la novena plaza y en los que la misión no será otra sino dejar un buen sabor de boca en la afición, especialmente en el duelo ante los donostiarras.

Aunque ocho días después aún habrá que afrontar el desplazamiento a Valladolid, la tarde noche será de despedida para todos aquellos que no van a formar parte del próximo proyecto. La más especial, la de Mikel Rico, un histórico que concluye la que ha sido su tercera etapa en la entidad oscense con la que ha militado en Segunda B, Segunda y Primera División. También apunta a ser la última vez en El Alcoraz como local del que ha sido el azulgrana más destacado de la campaña, Seoane, autor de trece goles. Otro que dirá adiós es Xisco Muñoz, el entrenador llegado a finales de octubre en sustitución de Nacho Ambriz y que, a pesar de dotar al equipo de solidez defensiva, no ha logrado que alzase el vuelo lo suficiente.

Convertir El Alcoraz en una fortaleza ha sido una de las obsesiones del técnico balear. No lo logró en la primera vuelta y en la segunda lo ha conseguido a medias. Si bien los oscenses no han perdido en ninguna de sus últimas siete actuaciones como locales, en cuatro de ellas, incluidas las tres más recientes, el marcador ha acabado en tablas. En su campo han dejado escapar 33 puntos y solo han ganado seis encuentros, la cifra más baja en Segunda División. Un último buen resultado que aporte color tras muchos días grises es más que necesario. No en vano, la actual racha general tras la última derrota ante el Amorebieta (1-0), es de cinco partidos sin conocer la victoria.

Xisco intentará dar la mayor continuidad posible al once por el que viene apostando, pero por fuerza tendrá que introducir alguna novedad; hay seis bajas. A Pulido, que ya no entró en la citación para Lezama por unos problemas en la rodilla, se unen como ausencias por cuestiones físicas Lombardo, Poveda y Valentín. De estos cuatro, los tres primeros, según avanzó ayer el técnico, tampoco estarán disponibles en el José Zorrilla. Además, Insua y Escriche están sancionados.

Para el eje de la zaga solo hay un central puro en condiciones de jugar, Ignasi Miquel, por lo que su pareja será un futbolista reconvertido con los centrocampistas Timor y Salvador, y el lateral izquierdo Florian Miguel como principales candidatos. Si se opta por el tercero, probablemente implique que Mateu retrase su posición y que haya que buscar un nuevo extremo izquierdo. Las opciones serían varias aunque en este ejercicio ya se ha visto en esa zona del campo a Seoane coincidiendo en la otra banda con Joaquín. Para la punta del ataque, el único delantero es Adolfo Gaich. El canterano Kevin Carlos, protagonista en los últimos días tras conocerse que rescató a dos niños, podría haber tenido minutos, pero tras probarlo el martes y el miércoles, ayer se le descartó por una lesión en un tobillo. La buena noticia es el regreso a la convocatoria de Lago Junior, ausente desde el derbi con el Real Zaragoza.

Delante, la Real Sociedad B observa la salvación a cinco puntos, por lo que para llegar con vida a la última jornada necesita ganar y que el Sporting o el Málaga, los dos que marcan la línea roja, no lo hagan. Tras encadenar tres triunfos, los de Xabi Alonso, que cuenta con la baja del central Arambarri, se presentan tras caer con el Almería (0-2).

SD Huesca-Real Sociedad B

SD Huesca: Andrés, Ratiu, Miquel, Florian Miguel, Mateu, Mosquera, Timor, Mikel Rico, Joaquín, Seoane y Gaich.

Real Sociedad B: Zubiaurre, Blasco, Clemente, González de Zárate, Olasagasti, Turrientes, Sola, Jonathan Gómez, Alkain, Robert Navarro y Magunazelaia.

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz).

Hora/Estadio: 20.00/El Alcoraz.