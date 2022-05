Xisco sobre su etapa en la SD Huesca: “No hemos conseguido lo que veníamos buscando”

La temporada está dando sus últimos coletazos y, aunque aún resten dos jornadas, llega el momento de las evaluaciones y los análisis, más dentro de una SD Huesca que no ha cumplido sus objetivos deportivos -la pelea por el ascenso- y en la que ya se ha producido la destitución del director deportivo, Rubén García. "Estoy muy contento de mi paso por Huesca", afirmó este viernes Xisco Muñoz dentro de una intervención previa a la visita de la Real Sociedad B (20.00) en la que de todos modos también fue crítico. "Se lo que he vivido, lo que me he encontrado y lo que he mejorado, prometo que he trabajado de ocho a ocho y que hemos intentado mejorar muchas cosas", afirmó añadiendo que "también hemos hecho cosas muy mal". "¿Se podría haber sacado mucho más, por supuesto, me gusta ser autocrítico, tendré tiempo de reflexionar", comentó.

Para él, la temporada ha sido "un proceso, que hubiese sido más fácil si todos hubiésemos entendido el punto de partida". "No hemos conseguido lo que veníamos buscando", reconoció al respecto de que tras el derbi con el Real Zaragoza anunciase que no seguiría restando seis jornadas.

Sobre los pocos minutos con los que han contado varios jugadores, Xisco negó que hubiese castigos: "Un entrenador no se tira piedras, lo que quiere es sumar". "Pido disculpas a la gente si me he equivocado, he buscado el bien del grupo y del Huesca", subrayó. A este respecto expuso que si Pulido había tenido poco protagonismo desde que se recuperó la línea de cuatro atrás ha sido por el nivel de Insua y consideró que "Ferreiro ha jugado minutos". Además, alabó la actitud y el compromiso del vestuario, "todos han trabajado mucho",

Con Rubén García, quien lo trajo en sustitución de Ambriz, se mostró agradecido. "Es un trabajador nato y una gran persona, en el Huesca ha hecho cosas muy buenas que en un momento determinado se han olvidado, lo puso en Primera y casi lo salva, gracias a lo que hizo en el mercado de invierno nos quitamos de un lío importante", indicó.

A la afición pidió que ante la Real B le de "todo el cariño" a Mikel Rico en el que será su adiós a El Alcoraz. “Me gustaría que se le valorase todo el esfuerzo que ha hecho por este club”, comentó.

Para este encuentro, en el que como en los anteriores los azulgranas tienen pocos estímulos clasificatorios, Xisco cree que los suyos deben ofrecer “un poco más que en el anterior”, en el que cayeron por 1-0 con el Amorebieta. “Hay que acabar bien en casa y ofrecer una gran imagen”, reconoció. “La gente que venga tiene que irse valorando el esfuerzo del equipo y sabiendo que damos el 100%”, apuntó. Por ello, no cree que tenga que “mentalizar a nadie” porque los “jugadores son profesionales”. “Tenemos que tener orgullo, pasión, amor y respeto a la afición”, arengó.

Contará con las bajas de Pulido, Insua, Escriche, Poveda, Lombardo y Valentín, y tampoco podrá convocar al canterano Kevin Carlos, con problemas en un tobillo. Aún así en el equipo “seguramente habrá cosas nuevas, pero no muchas”. “Espero que el partido lo ganen no solo los del once, sino también los que salgan del banquillo”, avisó.

Del rival, que apura sus opciones de salvación, destacó que “es el que más esprinta del campeonato”. “Es un equipo que hacia delante resulta atractivo y ante el que no debemos descuidarnos, tenemos que estar serios”, analizó solicitando a su equipo que “entre en el partido muy fuerte”.