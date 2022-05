Mikel Rico y Poveda serán titulares en la SD Huesca para la visita al Amorebieta

La SD Huesca visita al Amorebieta a partir de las 14.00 dentro de la antepenúltima jornada de Segunda División en un partido que tendrá como escenario el campo 2 de Lezama, lugar en el que están actuando este curso lo vascos. Para los azulgranas, sin grandes alicientes clasificatorios más allá de que acabar lo más arriba posibles, el choque tiene poca trascendencia, mientras que para su rival es de vital importancia. De no ganar, en función del resto de resultados en los partidos de los demás implicado, podría terminar el fin de semana como descendido a 1ª RFEF toda vez que está a cinco puntos de la salvación.

Xisco cuenta con las bajas de Pulido, con problemas en una rodilla, y de Lago Junior, que ya ha comenzado a ejercitarse con el grupo. El técnico balear ha realizado dos cambios en el once con respecto a la alineación del empate a uno con el Sporting de la semana pasada. Se quedan fuera Valentín y Escriche, y entran Mikel Rico, que no formaba parte del once desde la visita del Girona en la primera jornada de la segunda vuelta, y Poveda, que en el último encuentro incluso no jugó.

El once lo componen Andrés, Ratiu, Insua, Ignasi Miquel, Miguel, Mosquera, Timor, Mikel Rico, Seoane, Mateu y Poveda. Se quedan en el banquillo San Román, Valentín, Juan Carlos, Salvador, Pablo Martínez, Ferreiro, Lombardo, Joaquín, Escriche, Gaich, Pol Prats y Anglada.

Si el Huesca acumula cuatro partidos sin ganar, el Amorebieta puede decir que si ha llegado hasta este punto del curso con opciones de salvación ha sido gracias a haberse hecho fuerte en casa. Sus tres últimas comparecencias como local se han saldado con triunfo. Haritz Mujika parte con Marino, Larrazabal, Óscar Gil, Nolaskoain, Irazabal, Seguin, Javi Ros, San José, Álvaro Peña, Guruzeta y Moreno. También están disponibles Saizar, Sagastibeltza, Lozano, Luengo, Lópéz, Aldalur, Etxaburu, Bilbao, Olaetxea, Obieta, Unzueta y Orozko.

El árbitro del choque será el manchego Dámaso Arcediano Monescillo, que cumple su undécima campaña consecutiva en Segunda División. En ella, se ha encontrado con el Huesca en dos ocasiones, en el 0-0 con el Fuenlabrada de El Alcoraz de la primera vuelta y en la derrota por 2-1 en Éibar ya en la segunda mitad de la temporada. Al Amorebieta lo dirigió en la jornada 21 en su visita a la Ponferradina (1-1). Estará ayudado en el VAR por el catalán Rubén Ávalos Barrera.