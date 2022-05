Mikel Rico: “Hemos competido y lo hemos intentado hasta con uno menos”

“Hemos competido, lo hemos intentado hasta con uno uno menos y hemos tenido ocasiones jugando en campo rival; Adolfo ha estado a punto de marcar”. Mikel Rico trató de buscar aspectos positivos a la derrota de la SD Huesca ante el Amorebieta en una nueva actuación gris de los azulgranas, que en esta ocasión jugaron con su segunda equipación (1-0). El duelo, de todos modos, fue “especial” para él por varios motivos.

Volvía a Lezama, la ciudad deportiva del Athletic, club en el que militó seis temporadas, lo que le permitió ver a su familia "por primera vez desde hace tiempo”. También porque fue titular, algo que la última vez que había ocurrido había sido en la primera jornada de la segunda vuelta, una circunstancia que “aunque siempre entreno para ello, no me esperaba” e igualmente porque “ya solo me quedan dos partidos con el Huesca”.

Para el medio vasco el hecho de que el Amorebieta necesitase el triunfo para seguir con opciones de salvación fue clave. “Son partidos complicados, de mucha tensión e intensidad en el que un equipo se juega muchas cosas”, expuso. Los oscenses, en cambio, descartados de la carrera por el ‘play off’, acumulan ya cinco jornadas sin ganar. “Cuando el derbi, estábamos enchufados y con ganas de hacer algo, pero el Oviedo no aflojó, nosotros pinchamos en un par de partidos seguidos, nos descolgamos, y así es más difícil mantener la motivación”, se sinceró.

Eso no quita para que considere que deben seguir peleando porque “no es lo mismo terminar más arriba o más abajo, ni profesionalmente para nosotros, ni económicamente para el club”. La siguiente cita será el sábado en El Alcoraz a las 21.00 con la Real Sociedad B, también metida en la carrera por la permanencia. “Hay que ganar por nosotros y porque hay otros equipos que se están jugando cosas”, comentó.

Para esa compromiso Rico, que reconoció que en Lezama había sufrido “por el calor y la humedad”, seguirá trabajando para “aportar y despedirme de El Alcoraz”. “Luego llegaremos a Pucela, un campo bonito que estará repleto”, añadió desgranando las dos últimas jornadas del Huesca que serán también las de su despedida como azulgrana toda vez que tiene decidido no renovar cuando su contrato acabe en junio.

El equipo, que emprendió el viaje de regreso por carretera tras el partido, guardará descanso hasta el martes. Ese día Xisco a citado a sus hombres a las 11.00 en el Pirámide.