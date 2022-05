Joaquín Muñoz define como “frustrante” la temporada de la SD Huesca

El final de la temporada, sin demasiado vuelo en lo deportivo, sí permite un análisis más reposado de las causas que han llevado a la SD Huesca a quedarse lejos de los objetivos previstos. Este jueves ha sido el turno de Joaquín Muñoz, ya recuperado de unas molestias en los isquiotibiales que le habían asaltado al inicio de la semana. Los azulgranas siguen atravesando el largo fin de curso que este sábado les deposita en Lezama para medirse con el necesitado Amorebieta (14.00, Movistar LaLiga) y recapacitan sobre un año “frustrante” y que dejará al conjunto de Xisco Muñoz “donde nos merecemos”.

El andaluz pide “profesionalidad” para afrontar las tres jornadas restantes y no dejarse llevar pese a lo amargo del balance final. “Teníamos otros objetivos, pero hay que amoldarse a lo que tenemos. Donde estamos nos lo hemos merecido, hay que pensar en acabar bien este año y afrontar nuevos retos”, ha reseñado el futbolista, que también considera que el listón de la campañas anteriores ha llevado a estar “un poco engañados”: “Un año se jugó ‘play off’ y los dos siguientes ascendimos. Estábamos acostumbrados a algo que no es normal. Soy el primero que está jodido y el equipo también”.

Los futbolistas de la SD Huesca “saben de la dureza de esta categoría, y si no das el cien por cien y estás comprometido a muerte van pasando los partidos y eso nos ha pasado factura este año”. Una manera de pensar que Joaquín Muñoz, con contrato en vigor hasta 2025, extiende hacia los compañeros que seguirán a partir del 30 de junio y que poseen “la capacidad de afrontar la siguiente temporada. Hay que acabar bien, dar la cara y pensar en el curso que viene”. Para acabar bien los oscenses buscan la mejor clasificación posible con la meta de la novena plaza y los duelos con Amorebieta, Real Sociedad B y Real Valladolid, todos con objetivos por abajo y por arriba.

Frente a los vizcaínos, “va a haber muchos ojos mirando y hay que salir a ganar”, algo que no se ha logrado en las cuatro anteriores jornadas. Joaquín lo achaca a que “puedes entrar en un modo de más relajación. Hemos dado la cara, los resultados no han acompañado en toda la temporada, sinceramente. Hay que hacer limpieza, acabar bien para empezar el año que viene con fuerza”. Lo de este curso ha servido a la plantilla de la SD Huesca “para escarmentar y saber que hay que estar al cien por cien todos los partidos, no dejar pasar ni una”. Y el año que viene, “no se nos puede escapar porque volveremos a contar con una buena plantilla”.

Los futbolistas son conscientes de “la importancia de estos partidos, hay equipos que se están jugando cosas y debemos ser profesionales”. Por ello, asegura Joaquín que se medirán al Amorebieta, a la Real B y al Valladolid “con muchas ganas e ilusión de seguir mejorando. Son números y hay que trabajar sobre todo para uno mismo”. El andaluz comparte escenario con los finales de curso que ya vivió en sus cesiones a Mirandés y Málaga, por lo que esta situación no resulta nueva.

“Me ha pasado lo mismo siempre, que no nos hemos jugado nada. No es algo nuevo, teníamos marcados diferentes puntos pero qué vamos a hacer, es lo que nos toca. Fueron temporadas que se parecen a esta, jugábamos en función de los otros, y estas semanas hay tonterías de mensajes de compañeros que juegan en otros equipos. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y hacer un buen papel”, ha zanjado.

Lago Junior vuelve a pisar el césped

La vuelta al verde de Lago Junior ha representado la principal novedad del entrenamiento de este jueves, aunque por liviano no indica a las claras que el costamarfileño pueda estar disponible frente al Amorebieta. También se han reincorporado Gerard Valentín, que había estado enfermo, y el propio Joaquín Muñoz, por lo que la única ausencia ha sido de nuevo la de Jorge Pulido. Se ha quedado en el gimnasio con molestias en la rodilla y es duda para Lezama. Con el primer equipo han trabajado dos futbolistas del Huesca B, Hugo Anglada y Pol Prats.