El descenso del Huesca B llama a una “reflexión profunda” en la entidad azulgrana

Fue un triunfo en Grañén heroico, con uno menos, adelantándose hasta cuatro veces frente al segundo clasificado y con un protagonista, Jordi Cano, autor de tres goles. Sin embargo, el triunfo por 4-3 ante el filial del Espanyol no estuvo acompañado por los resultados necesarios en los otros campos y a falta de una jornada este domingo el Huesca B confirmó su descenso, un paso atrás para un equipo que desde su refundación había festejado un ascenso por temporada. El trago no es sencillo, pero aún así el director de la cantera de la SD Huesca, Ismael Arilla quiso hacer una primera valoración de lo sucedido aún sobre el césped. “Tenemos que hacer una reflexión profunda porque hay cosas que mejorar de cara al futuro”, expuso.

“El balance no puede ser bueno, nos hemos ido muchos días orgullosos de ver cómo juega el equipo, pero el objetivo era mantener la categoría y no lo hemos conseguido”, lamentó. “El responsable primero soy yo, soy el que ha confeccionado la plantilla y el que ha confiado en el cuerpo técnico”, se puso por delante. “Estoy muy orgulloso de la plantilla y el cuerpo técnico, he vivido el día a día y sé que el trabajo que han hecho”, indicó. “Hemos competido de tú a tú y con implicación, con este grupo humano iría al final del mundo”, recalcó el directivo que volvió a club el verano pasado.

Aunque en lo colectivo el curso no haya resultado exitoso, sí que se ha conseguido que varias jugadores entrasen en la dinámica del primer equipo tanto en los entrenamientos como incluso en los partidos. Manu Rico, que estuvo en la órbita de las categorías inferiores de la selección española con Anglada, y Carlos Kevin debutaron en liga a las órdenes de Xisco e incluso el segundo marcó en la Copa del Rey. El delantero, de hecho, ha marcado con el filial 16 goles en 28 partidos y podría tener ficha con 'los mayores' en la próxima campaña. Por resolver queda la continuidad de Dani Aso, artífice del ascenso la temporada pasada y que en la actual ha tenido que capear con no pocas dificultades como él mismo llegó a señalar.

La presencia del Huesca B en la 2ª RFEF era todo un símbolo del crecimiento del club azulgrana que ha ido reforzando el bloque con el paso de las jornadas. No en vano, a lo largo de su trayectoria histórica el primer equipo ha competido en más ocasiones en Segunda B, liga que en la actual campaña se desgajó en la 1ª RFEF y la 2ª RFEF, que en las categorías profesionales.

A lo largo de la campaña, los de Dani Aso se han movido siempre en la zona baja de la tabla siendo la 12ª posición su mejor clasificación. Aunque en las seis primeras jornadas solo sufrieron dos derrotas, la primera victoria no llegó hasta la séptima, un 2-1 con el Prat. El mejor momento se vivió en la segunda mitad de enero con tres triunfos ante el Cerdanyola (2-0), el Terrassa (1-0) y el Peña Deportiva (0-2). Más adelante se llegaron a acumular cinco empates consecutivos y el 0-3 con el Europa y el 2-3 con el Teruel remontando un 2-0 hicieron creer en la salvación. Sin embargo, los tropiezos con el Ebro (1-2) y el Lleida (1-0) previos a la victoria con el Espanyol B complicaron mucho la situación. El 4-3 les deja a cuatro puntos de la permanencia y de la promoción con solo tres en juego. La despedida será el próximo fin de semana en el campo del Cerdanyola.