SD Huesca-Sporting: Tranquilidad contra urgencia

El final de la temporada en la SD Huesca transita entre la intrascendencia y los primeros apuntes para el nuevo proyecto. Si hubiese que establecer un punto y final, bien podría hallarse en el empate del derbi aragonés. Con el ‘play off’ imposible y a salvo de cualquier peligro, los azulgranas regresan a El Alcoraz después de dos salidas que han dejado sensaciones encontradas. El empate en Tenerife y la derrota en Leganés dejan al equipo donde estaba, con la mejor clasificación posible como principal estímulo y la visita este sábado de un Sporting de Gijón en apuros (16.00, Movistar LaLiga).

El Huesca se va a convertir en un inopinado juez en estas cuatro semanas. Del descenso y, quizá, del ascenso directo. Los tres próximos rivales, Sporting, Amorebieta y Real Sociedad B, apuran sus opciones con una ventaja de cuatro puntos de los asturianos sobre los dos conjuntos vascos. Y el cierre de la campaña llevará a los de Xisco Muñoz a Valladolid, donde el conjunto de Pacheta puede agotar su última bala para arrebatar a Eibar o Almería el billete directo a Primera División. A falta de metas propias, los aragoneses asistirán en primera fila al desenlace de la categoría de plata por arriba y por abajo. No sería exacto señalar que no haya ilusiones; una de ellas, terminar de la mejor manera posible como local.

Desde la última derrota en El Alcoraz, ante la Ponferradina en el mes de enero, los oscenses han acumulado seis partidos en casa sin perder. Una racha estimable y que les emparenta con temporadas pretéritas y más felices. La paradoja que ahoga a los de Xisco reside en que la mejoría, evidente, en los números no solo no ha bastado para dar caza a la sexta posición sino que les ha dejado más lejos que nunca del ‘play off’. A 13 puntos con 12 por jugarse. Así, entran en juego los objetivos corales y también personales entre quienes continuarán en el nuevo proyecto y quienes no y persiguen la mejor de las salidas. Incluido el propio entrenador, a la vez que la entidad busca al nuevo inquilino para el banquillo.

La situación de Xisco contrasta radicalmente con la del técnico del Sporting, Abelardo Fernández, al que se ha llamado esta semana para tratar de revertir una situación difícil. A cuatro puntos del descenso, los rojiblancos llegan a El Alcoraz acechados por la necesidad de ganar y cumplir el viejo tópico del entrenador nuevo. La trayectoria más reciente no oculta un año decepcionante de los azulgranas como anfitriones, con solo seis triunfos en los 19 compromisos que se han disputado hasta el momento.

El cuadro oscense ha ido recuperando efectivos en los últimos días y tanto Enzo Lombardo como Cristian Salvador volverán a la citación, mientras que sigue sin estar disponible el lesionado Lago Junior. Regresará Marc Mateu a los planes de Xisco una vez cumplido su partido de suspensión. El balear ya ha señalado por activa y por pasiva que siempre quiere alinear el mejor once, y cuesta pensar en que haya una revolución en el equipo titular. Mateu podría sustituir a Joaquín, con la ventana siempre abierta del regreso de Pulido a la defensa.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Insua, Ignasi Miquel, Florian Miguel, Timor, Mosquera, Seoane, Marc Mateu, Valentín y Escriche.

Sporting: Mariño, Guille Rosas, Berrocal, Borja López, Kravets, Christian Rivera, Gragera, Pedro Díaz, Puma Rodríguez, Aitor García y Djurdjevic.

Árbitro: González Francés (Comité de Las Palmas).

Estadio: El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga).